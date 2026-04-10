Mónica García destaca que la integración de la salud visual en el SNS corrige una "deuda histórica"

La ministra de Sanidad, Mónica García, en la inauguración de OPTOM 2026. - MINISTERIO DE SANIDAD

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha destacado que la integración del derecho a la salud visual en el Sistema Nacional de Salud (SNS), a través del reconocimiento de la labor de los ópticos-optometristas o el impulso de estrategias como el Plan VEO, ha permitido empezar a "corregir una deuda histórica".

"Durante mucho tiempo, la salud visual, un poco también como la salud bucodental, ha vivido en una especie de periferia del sistema sanitario, ha vivido como alejado, como en un espacio ajeno, como si la salud visual no fuera parte de nuestra salud, de la salud de las personas", ha señalado en la inauguración del 29 Congreso Nacional de Optometría, Contactología y Óptica Oftálmica (OPTOM 2026).

García ha subrayado que esto "está cambiando" gracias al trabajo de los ópticos-optometristas, pero también gracias a que se ha entendido que la salud visual "no es algo accesorio" a la salud general, sino que "pertenece al sistema de salud con mayúsculas", pues "no solo tiene que ver con la vista", sino "con tener autonomía, con tener dignidad, seguridad y calidad de vida".

"Por eso, hemos pasado en esta legislatura de las palabras a los hechos", ha subrayado para referirse al Plan VEO, que el Ministerio de Sanidad puso en marcha el pasado diciembre, en colaboración con el Consejo General de Ópticos-Optometristas (CGCOO). Esta iniciativa ofrece ayudas directas de hasta 100 euros para la financiación de gafas y lentillas a menores de 16 años.

La ministra ha señalado que la salud visual ha sido, durante mucho tiempo, un "agujero silencioso" en la economía de las familias, una situación que España, como "una de las primeras economías de Europa", no puede permitir. "Con este Plan VEO hemos dado un paso para cambiar eso", ha incidido.

INTEGRAR "DE VERDAD" A LOS ÓPTICOS-OPTOMETRISTAS

Para seguir impulsando la salud visual en el SNS, ha detallado que el "reto" también pasa por integrar "de verdad" a los ópticos-optometristas en el sistema y, en concreto, en la Atención Primaria (AP), "puerta de entrada" y "corazón" del sistema sanitario.

En este punto, ha señalado que el Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027 "marca ese camino", al contemplar la formación de equipos más "amplios", "completos" y "capaces", incluyendo a los optometristas como parte de ellos, profesionales "clave" para detectar, diagnosticar y hacer las derivaciones necesarias.

Además, ha apuntado que se está trabajando en acercar la tecnología a la población, como ya se ha hecho con los retinógrafos en los centros de salud. "Esto es acercar la innovación tecnológica a ese primer escalón de nuestro sistema sanitario, por el que pasa el 80 por ciento de nuestra ciudadanía y también es un signo de equidad territorial", ha referido.

En paralelo, ha comentado que el Gobierno ha querido situar la salud visual "en el centro del debate público", a través de iniciativas como el Mes de la Salud Visual, que se celebra en mayo y busca visibilizar, prevenir, concienciar y actuar antes de que los problemas aparezcan.

Así, la titular de Sanidad ha reiterado que el SNS "ya no mira hacia otro lado" en lo que se refiere a la visión y ha animado a continuar trabajando de forma coordinada para seguir ampliando derechos y haciendo "más fuerte" al sistema sanitario. "Porque, al final, de eso se trata, de que podamos decir que ver bien no es un privilegio, sino que es todo un derecho", ha finalizado.

APOYO POR PARTE DEL CGCOO

El presidente del Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas, Juan Carlos Martínez Moral, ha agradecido en su intervención la presencia de Mónica García, señalando que es la primera vez que un ministro en ejercicio inaugura OPTOM, y poniendo en valor la colaboración para la puesta en marcha del Plan VEO, que ha calificado como "la iniciativa más importante en el sector de ayuda y colaboración social que se realiza desde la Administración".

Según ha detallado, hasta el momento hay 7.600 ópticas implicadas, de las 10.000 que existen en España; más de 14.000 ópticos-optometristas, de los 20.000 colegiados; se han puesto en marcha 160.000 expedientes y se ha atendido a más de 215.000 niños. Según datos del Ministerio de Sanidad, el programa ha registrado más de 130.000 solicitudes. "Todavía nos queda el resto del año y completar hasta los 500.000 o 600.000", ha añadido Martínez.

El presidente de la sociedad científica ha destacado que la mayoría de recetas para los menores que han recibido las ayudas provienen de los ópticos-optometristas. De este modo, ha subrayado la labor de los profesionales que, desde hace más de 60 años, gradúan, presciben ayudas ópticas, diagnostican problemas optométricos y, ante una sospecha patológica para la que no están suficientemente formados, derivan al especialista correspondiente.

"Sin necesidad de supervisión de ningún ser superior que nos diga cómo tenemos que hacer nuestro trabajo y, así, con la ayuda de todos vosotros, lo seguiremos haciendo siempre con independencia", ha aseverado.

Por otra parte, el presidente del CGCOO ha agradecido a la ministra por impulsar la reforma de la ley de ordenación de profesiones sanitarias, sin actualizar desde 2003. "Tú, que eres médico, sabes mejor que nadie que la salud no es solo medicina", ha señalado a García, a quien ha trasladado el apoyo de los ópticos-optometristas en "esta necesaria, esperada y nunca tardía reforma de la ley de ordenación de todas las profesiones sanitarias".