Mónica García destaca la labor de Sanidad contra el fraude: "La confianza de la ciudadanía no puede darse por sentada"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha destacado las acciones impulsadas desde su departamento para "fortalecer la transparencia, la integridad y la buena gobernanza" en el sector sanitario a través de la creación del Observatorio contra el Fraude y la Corrupción Sanitaria, que ha destacado que surgió bajo la convicción de que "la confianza de la ciudadanía en las instituciones sanitarias no puede darse por sentada".

Así lo ha expresado este jueves en la inauguración de la 16ª Conferencia de la Red Europea contra el Fraude y la Corrupción en Sanidad, que acoge estos días el ministerio y conmemora el 20 aniversario del lanzamiento de la Red. "El tema de la conferencia de este año, 'Desde el diseño del sistema hasta su aplicación', refleja perfectamente el espíritu de esta Red. Entender la integridad no es algo que se añade al final, sino algo que debe integrarse en cada parte del sistema: su diseño, su estructura", ha afirmado García.

En su intervención, la titular de Sanidad ha destacado la labor del Observatorio Nacional desde su puesta en marcha en mayo del año pasado y ha subrayado que el organismo se ha convertido en una "iniciativa pionera" en el Sistema Nacional de Salud (SNS) y en un "referente" en toda Europa. "A lo largo de este año, hemos demostrado que la integridad puede organizarse y gestionarse", ha reflexionado.

Sobre las acciones iniciadas, ha detallado que han analizado la plataforma de contratación pública para mejorar las capacidades técnicas y reducir la discrecionalidad en los procedimientos acelerados; han propuesto reformas legales para abordar "casos especiales", como los medicamentos de terapia génica, y para elaborar una guía de contratación específica para medicamentos exclusivos; han publicado las agendas de los altos cargos; y han mejorado los procesos de consulta pública y participación en la elaboración de normas del Ministerio.

"Si bien pueden parecer medidas técnicas, tienen un profundo impacto. Hacen que los procesos sean más transparentes, involucran a la sociedad civil y crean un registro claro de cada decisión", ha destacado.

Junto a esto, ha aludido a la creación de una nueva metodología para identificar y analizar conflictos de interés en el sector salud, aprobada en mayo, con el objetivo de "promover la reflexión interna, la autoconciencia institucional y la prevención antes de que los riesgos se conviertan en problemas reales".

A partir de esta evaluación, ha señalado que la Secretaría del Observatorio formuló recomendaciones para fortalecer la integridad institucional, se identificaron 314 indicadores de riesgo y se han implementado 264 medidas, además de otras 23 previstas para la siguiente fase.

En cuanto al trabajo futuro, ha explicado que, de cara a 2026, el Observatorio seguirá creando herramientas prácticas para las nueve unidades ya evaluadas y completando la matriz nacional de riesgos. Además, se convocarán los primeros Premios a la Integridad en Salud, para "reconocer las buenas prácticas y demostrar que la integridad también conduce a mejores resultados sanitarios".

"La integridad no es un abogado más que añadimos al sistema. Es el sistema mismo, es el diseño institucional, es la tecnología para el cambio. Se trata de datos para la detección, personal capacitado y una cultura ética. Se trata también de justicia, eficiencia y confianza, para que la ciudadanía pueda creer en sus sistemas públicos de salud. España asume esta tarea con humildad y determinación", ha finalizado.

ASPECTOS CRÍTICOS

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha realizado una ponencia sobre el sistema sanitario español y sus particularidades en la que ha señalado los que para él son los "puntos críticos" en lo relativo a fraude y corrupción.

Así, se ha referido a los contratos públicos relacionados con medicamentos y servicios, haciendo especial hincapié en el caso de las mascarillas durante la pandemia de Covid-19 y también en lo relativo a la tecnología. "Aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en estos contratos es una de las cosas que, en mi opinión, se está haciendo", ha afirmado. En este punto, también ha abordado los contratos públicos que mezclan la construcción de infraestructura sanitaria pública con la posibilidad de explotación.

Además, ha aludido a la compatibilización por parte de los profesionales sanitarios de la práctica en el sector público y en el privado, así como a las "puertas giratorias" en el caso de los altos cargos directivos y administrativos.

"Creo que en España se ha visto en las noticias estos últimos días que, por ejemplo, en Andalucía, se le ha otorgado el puesto de viceconsejero a una persona que era director médico de un hospital privado. Esto es algo que aún es bastante común, por lo que hemos estado estableciendo barreras para que las personas que ocupan altos cargos no puedan acceder a un puesto en el sector privado con conflicto de intereses. Sin embargo, también se sigue viendo el hecho de que se contrate a personas procedentes de lugares donde el conflicto de intereses es muy evidente", ha detallado.

En último lugar, ha señalado la "presión" que reciben directivos y miembros de consejos de administración por parte de 'lobbies' como el farmacéutico, pero también del 'lobby' del tabaco o de las bebidas alcohólicas.