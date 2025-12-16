Mónica García destaca el papel de la farmacia como puerta de entrada al sistema sanitario

Imagen de la entrega de premios. - CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE FARMACÉUTICOS

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha destacado el papel de la farmacia como puerta de entrada al sistema sanitario y la ha calificado de "absolutamente clave" para la dispensación, el uso racional de los medicamentos, la adherencia, la prevención y la educación sanitaria.

Así se ha mostrado la ministra durante el acto de entrega de los Premios Panorama, del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, con los que se reconocen a los medicamentos más innovadores del año, y las Medallas de la Profesión Farmacéutica, que distinguen la contribución de farmacéuticos e instituciones al progreso de la Farmacia.

En este sentido, García ha recordado que "el 80% de las personas pasa por Atención Primaria y el 100% seguramente pasa por una oficina de farmacia". "Tenemos con ello contacto con un profesional que nos aconseja, que nos ayuda a comprender para qué sirven y cómo nos tenemos que tomar los medicamentos", ha añadido.

Para la ministra, la farmacia es el punto de acceso más humano y más accesible: "Sois lugares de confianza, abiertos 24 horas, y en los que los ciudadanos depositan su confianza en vuestra profesionalidad y en vuestro talento". Además, García ha mostrado su voluntad de mejorar la relación entre la Atención Primaria y la farmacia comunitaria para proteger la salud de todos los ciudadanos.

En su intervención, el presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Jesús Aguilar, ha valorado que el anteproyecto de Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios, "refuerza el valor asistencial de la farmacia y supone un avance en la protección de la salud; consolida el modelo de farmacia y garantiza el acceso equitativo a medicamentos y productos sanitarios, preservando principios esenciales como la separación entre prescripción y dispensación para asegurar la independencia profesional. Doble control que debe mantenerse en todos los ámbitos, tanto en salud humana como animal".

En relación con la futura ley, Aguilar ha solicitado "eliminar las reservas singulares que limiten la accesibilidad de los pacientes y apostar por la dispensación colaborativa entre la farmacia comunitaria y la farmacia hospitalaria para ofrecer una atención más integrada y eficiente".

PREMIOS Y MEDALLAS

En cuanto a los medicamentos distinguidos, el Premio Panorama -promovido por la revista científica del Consejo General Panorama Actual del Medicamento- al Medicamento más Innovador ha sido etranacogén dezaparvovec ('Hemgenix'), de CSL Behring, por ser "el primer tratamiento específicamente dirigido a corregir el defecto genético que ocasiona la hemofilia B", según recoge el fallo del jurado.

También se otorgaron dos Menciones de Honor a ciltacabtagén autoleucel ('Carvykti'), de Johnson&Johnson Innovative Medicine, e iptacopán ('Fabhalta'), de Novartis.

Ciltacabtagén autoleucel destaca "por ser la primera terapia CAR-T aprobada en segunda línea en el tratamiento del mieloma múltiple", mientras que iptacopán, "por ser el primer tratamiento por vía oral de la hemoglobinuria paroxística nocturna".

La profesión farmacéutica también ha entregado sus Medallas, que, en esta convocatoria, rinde tributo a los farmacéuticos Yolanda Barcina, catedrática y expresidenta del Gobierno de Navarra; Manuel Fuentes Rodríguez, que fue presidente del Colegio de Farmacéuticos de Granada y vicepresidente del Consejo General; José Félix Olalla, académico de la Real Academia de Farmacia de Cataluña y ex subdirector general de Medicamentos en el Ministerio de Sanidad; Cristina Tiemblo, que fue vocal nacional de Dermofarmacia y contadora del Consejo General de Farmacéuticos, y Francisco Zaragozá, catedrático y ex vocal nacional de Docencia e Investigación del Consejo General de Farmacéuticos.