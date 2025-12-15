La ministra de Sanidad, Mónica García, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 9 de diciembre de 2025, en Madrid (España). El Consejo de Ministros ha aprobado la transformación de Sepes en Casa - A. Pérez Meca - Europa Press

La Ministra de sanidad, Mónica García, ha destacado el preacuerdo del Estatuto Marco, al que ha llegado con las oganizaciones sindicales del Ámbito de Negociación (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde), "es fruto de muchísimo trabajo, de meses de diálogo intenso y de escuchar a los profesionales incluso en los momentos más difíciles".

"Valoramos este preacuerdo de forma muy positiva porque demuestra que el diálogo funciona y que además tenemos todo el compromiso para fortalecer la sanidad pública", ha añadido durante la clausura del acto convocado por el Observatorio de la Atención al Paciente de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP).

En su opinión es "sumamente importante" ya que "supone un respaldo claro al texto del Estatuto Marco y descarta la retirada" del texto, que fue planetada el pasado viernes por algunas comunidades autónomas. Además, ha añadido, conlleva la suspensión de los paros previstos para el mes de enero, "lo que nos permite seguir avanzando con estabilidad en su tramitación".

A los avances ya acordados, como el fin de las guardias, los descansos, la estabilidad o la conciliación, incorpora otros que son "muy relevantes", como la jornada ordinaria de 35 horas semanales, que se desarrollará en los ámbitos de negociación correspondientes y también mejoras en la jubilación. "Y la posibilidad de jubilación anticipada cuando se cumplan los requisitos legales".

Así, ha subrayado que aquello que no es competencia directa del Ministerio "no se va a quedar en un cajón", ya que el Ministerio de Sanidad se ha "comprometido" a trabajarlo en un "acuerdo específico" para llegar a futuras negociaciones de un nuevo modelo retributivo para todo el personal del Sistema Nacional de Salud.