Infosalus.- Mónica García destaca la "simbiosis" entre el SNS y el tejido productivo del sector sanitario español

La ministra inaugura la nueva sede de MSD España

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha destacado este jueves la "simbiosis" entre el Sistema Nacional de Salud (SNS) y el tejido productivo del sector sanitario, una relación que cree que ha hecho del sistema de salud español la "envidia" a nivel internacional, lo que también permite "impactar" e "incidir" en la innovación y desarrollo de medicamentos y tecnologías sanitarias.

"Aquí tengo que hacer una defensa de nuestro SNS, porque siempre se habla de los ensayos clínicos, que somos líderes en ensayos clínicos. Esto no es una varita mágica que llegó un gobierno un día y dijo: 'Vamos a ser líderes en ensayos clínicos'", ha declarado García durante la inauguración de la nueva sede de MSD España.

Tras ello, ha destacado que existen varias "varitas mágicas", como la directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), María Jesús Lamas, a quien ha reconocido su trabajo para facilitar la agilidad de los ensayos clínicos en el país.

García también ha defendido la "robustez" y la "universalidad" del SNS y que, a pesar de sus "deficiencias", sigue contando con el "enorme talento" de sus profesionales, así como la atención que se brinda sin importar "el dinero que se tenga en la cartera" o los "apellidos", garantizando una participación en igualdad de condiciones en los ensayos clínicos.

"Este valor es el que hace que tengamos un ecosistema que estamos intentando fortalecer desde el Ministerio de Sanidad, un ecosistema con el tejido productivo y con todas las empresas", ha añadido.

Por otro lado, la ministra ha mostrado la importancia que tiene hablar en este tipo de foros sobre los determinantes sociales de la salud, algo "impensable" hace unos años, pero que aún siguen "olvidados", motivo por el que ha considerado que la política, las empresas y toda la sociedad tienen que tener una visión más amplia de la salud.

"Todos tenemos que tener una visión un poquito más amplia. Esa visión que hay de 'One Health' (Una Sola Salud), de que la salud humana importa, pero también importa la salud animal y también importa, cómo no, la salud ambiental. El lema de 'No hay personas sanas en un planeta enfermo' tiene que ser un propósito común (...) para dejarles a nuestros hijos y a nuestros nietos un mundo mejor, un mundo más justo y un mundo más sano", ha subrayado.

La presidenta y directora General de MSD España, Ana Argelich, ha querido felicitar a Sanidad por su trabajo para lograr "bajar" las resistencias antimicrobianas, un aspecto en el que hay que poner el "acento" por la amenaza que supone para la salud pública.

Argelich ha destacado igualmente que la subsudiaria española es la segunda con más ensayos clínicos de la compañía en el mundo, solo por detrás de la de Estados Unidos, lo que está convirtiendo al país en un importante nodo de investigación.

Tras ello, ha hablado sobre los más de 55 años de historia en España a través de un "legado" que ha tenido como misión "proteger, salvar y mejorar las vidas" de los pacientes a través de la investigación.

Por último, ha justificado el cambio de sede al edificio Botanic, situado junto a la antigua ubicación de la compañía, por su "muy distinta" forma de trabajar, caracterizada por ser "colaborativa, abierta y en conjunto".

RETOS SANITARIOS La directora general de MSD Animal Health Iberia, Chus Pérez, ha señalado que entre los principales retos sanitarios del momento se encuentra la mencionada lucha contra los antimicrobianos, para lo que ha considerado necesario contar con enfermedades infecciosas emergentes de origen zoonótico y hacer hincapié en la medicina veterinaria, de forma que se los esfuerzos se alineen con el concepto de Una Sola Salud.

En relación a ello, el médico adjunto a Gerencia, Salud y Objetivos de Desarrollo sostenible del Hospital Universitario La Paz, Ángel Abad Revilla, ha resaltado que en su centro se ha creado una comisión técnica consultiva para trabajar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que "significa" abordar los determinantes sociales de la salud mencionados por la ministra.

"No puedes tener un enfoque de objetivos de desarrollo sostenible sin tener un enfoque 'One Health'", ha añadido Abad, tras lo que ha recordado que su hospital también está llevando a cabo una estrategia de formación y sensibilización del personal en materia de cambio climático y salud.

La directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Neira, ha manifestado que el mundo está viviendo un "momento mágico" en materia de salud global debido a que las actuales tendencias en sanidad están "sucediendo a una velocidad increíble", lo que provoca que en muchas ocasiones no se pueda planificar.

"La medicina está evolucionando de una manera increíble, pero tenemos que acompañar con toda esa protección de el medio ambiente del que tantísimo dependemos para nuestra salud", ha agregado.

Por último, ha explicado que, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2025 (COP30) van a ofrecer ejemplos de cómo algunas compañías han tomado decisiones de reducir el contenido de plástico en el embalaje de los productos farmacéuticos, lo que da lugar a una "reducción" de millones de toneladas de plástico al final de la cadena de producción.