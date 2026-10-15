Mónica García duda de que el CISNS apruebe las propuestas de Sanidad sobre listas de espera por "intereses políticos"

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante una rueda de prensa de los partidos que integran el espacio conformado por Movimiento Sumar, Más Madrid, Izquierda Unida y Comuns, a 5 de octubre de 2026, en Madrid (España). La convocatoria sirve para explic - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, duda de que el próximo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), previsto para el viernes 23 de octubre, las comunidades autónomas aprueben las propuestas de su departamento para mejorar la transparencia de las listas de espera, al considerar que existen "intereses políticos y partidistas" que prefieren utilizar este tema como un "herramienta de confrontación política".

"Lamentablemente no va a salir porque hay intereses políticos y partidistas que no quieren que las listas de espera sean una herramienta de gestión, sino de confrontación política. Pero por nosotros hemos hecho el trabajo, hemos hecho todo lo que teníamos que hacer para poner todas las herramientas al servicio de los pacientes, al servicio de los profesionales y al servicio del sistema", ha explicado la ministra durante su intervención en la V Jornada de Salud organizada por elDiario.es.

La ministra ha defendido que una reforma "tan profundamente democrática y profundamente transparente" como es las listas de espera, "no pueden ser un cajón negro". Y ha lamentado que las CCAA "compitan" en ver quién tiene menos listas de espera; "no va de eso", ha advertido.

El objetivo es saber la trazabilidad desde que un paciente llega a una consulta hasta que sale con su tratamiento u operación, porque "la lista no empieza a contar desde que te dice un cirujano que te tiene que operar, la lista empieza a contar desde que fuiste a Atención Primaria, todo eso que es profundamente transparente".