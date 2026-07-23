Infosalus.- Mónica García espera que los grupos apoyen la ley del tabaco como "verdaderos" representantes de los ciudadanos

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante una rueda de prensa para informar sobre las medidas de gestión pública adoptadas, a 22 de julio de 2026, en Madrid (España). Mónica García, comparece ante los medios de comunicación tras presidir el pleno del - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, confía en que los grupos parlamentarios apoyen el proyecto de ley del tabaco y actúen como "verdaderos" representantes de los ciudadanos para proteger la salud pública, al tiempo que ha defendido que la salud es un "aglutinador" de las voluntades de todos los partidos.

"Entiendo que los grupos parlamentarios, como buenos representantes de los ciudadanos, querrán o desearán que sus ciudadanos estén sanos, que estén protegidos frente a ese 30 por ciento de cánceres que produce el tabaco, las 140 muertes que causa al día, además de todas las enfermedades cardiovasculares y pulmonares", ha señalado García en declaraciones a 'Al Rojo Vivo' de La Sexta, recogidas por Europa Press, al ser preguntada por el apoyo de los grupos al proyecto de ley.

En este contexto, la titular de Sanidad ha subrayado que la ley también cuenta con el respaldo de la sociedad, que, a su juicio, aprendió de la normativa aprobada en 2010. "Y yo creo que contamos también con una verdad plomiza, 50.000 muertes al año se deben al consumo de tabaco", ha señalado.

"Estamos muy orgullosos de que España vuelva a estar a la vanguardia y sea un país que se haya anticipado al resto de países europeos al aprobar esta ley", ha apuntado.

Al ser preguntada por los colapsos registrados en algunos hospitales españoles, García ha subrayado que existen "serias dificultades" para dotar al Sistema Nacional de Salud (SNS) durante los meses de verano y invierno, aunque ha recordado que la gestión sanitaria es competencia de las comunidades autónomas.

"Siempre he dicho que tenemos un Sistema Nacional de Salud dotado para el otoño y la primavera, pero tenemos serias dificultades por la infradotación en verano y en invierno, cuando llega la epidemia de gripe. Y, por si alguien tiene alguna intención de echar la culpa al Ministerio de Sanidad, esto requiere de las competencias de las comunidades autónomas", ha declarado.

Tras ello, García ha señalado que el Gobierno ha transferido a las comunidades autónomas un 53 por ciento más de presupuesto, aunque ha apuntado que algunas han destinado esos fondos a reforzar la sanidad mientras que otras no lo han hecho.

"Cada comunidad tiene la decisión política de saber dónde van esas transferencias de dinero, pero de lo que no hay ninguna duda es de que ahora hay más profesionales que nunca, se ha dotado de formación sanitaria especializada más que nunca y hay más transferencias que nunca. Hay comunidades que han decidido que esas transferencias no las van a destinar ni a mejorar las condiciones de los profesionales ni a reducir la saturación de las urgencias y las listas de espera", ha finalizado.