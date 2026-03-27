Mónica García espera que los sindicatos médicos "cumplan" y desconvoquen la huelga después de Semana Santa

La ministra de Sanidad, Mónica García, ofrece declaraciones a los medios antes del pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), en el Ministerio de Sanidad, a 27 de marzo de 2026, en Madrid (España). El Ministerio de Sanidad a - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, espera que tras la reunión de este jueves entre su departamento y el Comité de Huelga médico, los sindicatos "cumplan" con su parte y desconvoquen la huelga contra el Estatuto Marco después de Semana Santa.

"Creo que desde el Ministerio de Sanidad hemos cumplido con nuestra parte, ahora le toca a los sindicatos médicos cumplir con su parte. Y toda lógica diría que después de Semana Santa desconvocarán las huelgas", ha señalado García en declaraciones a los periodistas antes del inicio del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

No obstante, Mónica García ha reconocido que, dentro del Comité de Huelga, existen posturas distintas: "algunos sindicatos muestran una voluntad clara de poner fin al conflicto y continuar por la vía del diálogo", mientras que otros no garantizan la desconvocatoria de la huelga.

"Ayer nos trasladaron que algunos de ellos, independientemente de que el Estatuto Marco se mantenga o se retire, tienen intención de continuar con las movilizaciones. Esto hace que se diluya en parte el sentido de la huelga y cuál es, en realidad, su motivo principal", ha manifestado la titular de Sanidad.

Tras ello, García ha resaltado durante el CISNS de este viernes su Ministerio y las comunidades autónomas continuarán con el diálogo para intentar resolver el conflicto. En este punto, ha recordado que "mucha parte de las reivindicaciones de los sindicatos médicos" corresponden a las competencias de las comunidades autónomas.

"Los propios sindicatos nos han pedido que hoy en el Consejo Interterritorial traslademos sus reivindicaciones, que son exclusivamente de las comunidades autónomas, y obviamente les vamos a pedir también que se posicionen en los puntos que les corresponden", ha apuntado García.

En este contexto, la ministra ha subrayado que las comunidades autónomas son las competentes en lo relativo a las mesas técnicas específicas para el colectivo médico, así como en materia de retribuciones de los profesionales sanitarios.

"Lo venimos señalando desde el principio, a lo largo de las 25 reuniones mantenidas con los integrantes del Comité de Huelga, desde el Ministerio de Sanidad hemos incorporado sus principales reivindicaciones al Estatuto Marco. No obstante, este no abarca la totalidad de las demandas planteadas por los sindicatos", ha añadido.

Por último, García ha reiterado que confía en la "buena fe negociadora" con el Comité de Huelga y que tras Semana Santa los sindicatos comiencen con la desescalada.