Infosalus.- Mónica García expresa su satisfacción por los fructíferos resultados de la 78ª Asamblea Mundial de la Salud

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha expresado este miércoles su satisfacción por los resultados alcanzados en la 78ª Asamblea Mundial de la Salud, que ha calificado de "fructífera", lo que ha asegurado que muestra que la Organización Mundial de la Salud (OMS) es un organismo "vivo, ágil e inclusivo", con capacidad para responder a las prioridades de los Estados miembro.

Así lo ha señalado en su intervención en el Consejo Ejecutivo de la OMS, celebrado en Ginebra (Suiza), después de que el pasado viernes asumiera de forma oficial su cargo como miembro de este órgano de gobierno, del que España no formaba parte desde hacía más de 20 años.

"Venimos con muchas ganas de trabajar y contribuir a que, de la difícil situación en que nos encontramos, pueda salir una Organización Mundial de la Salud que se vea reforzada y en mejores condiciones para afrontar los grandes retos que tenemos por delante en materia de salud global", ha destacado tras agradecer a los representantes de los demás países su apoyo a España.

García ha celebrado la adopción del Acuerdo de Pandemias, sobre el que ha resaltado que es "un instrumento llamado a ocupar un papel central en la prevención, preparación y respuesta ante emergencias sanitarias". En este punto, ha confiado en la "pronta adopción" del Sistema de Acceso a Patógenos y Distribución de Beneficios (PABS, por sus siglas en inglés).

Respecto a las "numerosas" resoluciones y decisiones adoptadas en el seno de la Asamblea, ha querido destacar la aprobación de aquellas colideradas por España, como son la de conexión social, junto a Chile, y la de enfermedades raras, junto a Egipto. "Ambas han permitido introducir en la Agenda de Salud Global temas de gran relevancia para colectivos frecuentemente invisibilizados", ha aseverado.

Del mismo modo, ha celebrado la aprobación del presupuesto para el periodo 2026-2027, que contará con 3.709 millones, una cuantía menor a la que se presentó en un inicio, y ha agradecido al secretariado su "esfuerzo" de adaptación a una "realidad financiera compleja".

ISRAEL Y PALESTINA

Por otra parte, Mónica García ha celebrado la resolución aprobada para que la bandera de Palestina pueda ondear junto a la de los Estados miembro y ha querido recordar al pueblo palestino.

"Como médica, como madre, como ministra de Sanidad, no puedo mirar hacia otro lado ante tanto sufrimiento. No podemos empezar ninguna conversación sobre salud global sin afrontar esta tragedia. 15.000 menores han perdido la vida y cientos de miles están condenados a una muerte silenciosa", ha señalado.

Así, se ha dirigido al representante de Israel para reclamar "encarecidamente" que se ponga fin a los bombardeos y a la "violación sistemática" del derecho a la salud. "Y me dirijo al resto del Consejo para decir que no podemos normalizar lo inaceptable. Si no defendemos el derecho a la salud de todos los pueblos aquí, ¿dónde si no? Y, si no lo hacemos ahora, ¿cuándo lo haremos?", ha finalizado.