Mónica García: "Hay que mejorar las condiciones laborales para recuperar la confianza de los profesionales sanitarios"

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado este martes que "el bienestar de nuestros profesionales sanitarios es el bienestar de nuestro Sistema Nacional de Salud y, por tanto, hay que hacer todo a la vez en todas partes, sin escatimar ni un solo recurso y sin escatimar ni un solo esfuerzo". "Hay que mejorar las condiciones laborales para recuperar la confianza de nuestros profesionales sanitarios", que son "la columna vertebral y el alma mater de nuestro sistema sanitario", ha añadido.

En su intervención durante la inauguración de la Conferencia Estatal de Recursos Humanos 'Comprometidos con las personas, comprometidos con la salud: Avanzando hacia una estrategia compartida de recursos humanos sanitarios', organizada por el Ministerio de Sanidad junto con la OMS Europa, la ministra ha recordado que es necesario hacer "que se sientan valorados y que se sientan reconocidos" y, para ello, ha esbozado las medidas a tomar para conseguirlo.

Así, ha señalado que "hay que disminuir la burocracia y la sobrecarga burocrática" para que "sean capaces de ejercer la profesión tal y como la han estudiado y tal y como la conciben dentro de esa vocación de servicio público y de compromiso que hay con los pacientes"; valorar el tiempo de los profesionales tanto de atención primaria como de atención hospitalaria "para dedicarse no solamente a sus pacientes, sino también dedicarse a nutrir ese conocimiento que nos hace que seamos un sistema nacional de excelencia", y "seguir elevando las cifras que a día de hoy son históricas de las plazas de formación sanitaria especializada y también seguir colaborando con las universidades para aumentar las plazas de grado de medicina.

La ministra ha resaltado que esta hoja de ruta se está traduciendo en reformas concretas, como un nuevo plan de atención primaria "pionero a su forma de entender esta longitudinalidad"; la reforma del estatuto marco, para "cambiar la forma de trabajar dentro de nuestra sanidad", o una comisión de recursos humanos en el Consejo Interterritorial".

García ha recordado que "los profesionales sanitarios no son héroes, ni heroínas, ni ángeles inmaculados" sino "trabajadores y trabajadoras, personas de carne y hueso", por lo que instó a "no insultarles, no maltratarles, no sumirles en la precariedad, no sumirles en el agotamiento y también, sobre todo, no alimentar un negacionismo que al final se traslada en esa confianza necesaria que tenemos que tener todos y todas como pacientes hacia nuestros profesionales y hacia nuestro Sistema Nacional de Salud. Este Ministerio de Sanidad no se va a detener jamás en las reformas que sean necesarias", ha apostillado.

En el curso de la Conferencia Estatal se ha analizado junto con la OMS la situación del nuevo panorama de recursos humanos y el marco estratégico 2023-2030 que es "una brújula, que es una brújula clara y señala que también cada país tiene que empezar a señalar y a dibujar ese mapa y ese camino. Por eso, nos pusimos a trabajar mano a mano con con todos los compañeros de la OMS, así como con todos los equipos de trabajo del ministerio, de las comunidades autónomas, para ver cómo podíamos alinear el rumbo que marca la OMS con nuestras propias necesidades, nuestras propias estrategias y nuestras propias líneas de trabajo", ha concluido.