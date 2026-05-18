Infosalus.- Mónica García insta a las CCAA a materializar las "mejoras" del Estatuto Marco y "desbloquear" la huelga médica

La ministra de Sanidad, Mónica García interviene durante una sesión plenaria del Senado, a 12 de mayo de 2026, en Madrid (España). La sesión de hoy incluye preguntas al Gobierno sobre el accidente ferroviario de Adamuz, la regularización de inmigrantes y - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha instado a las comunidades autónomas a materializar las "mejoras" que contempla el borrador del Estatuto Marco y, con ello, "desbloquear" la huelga que mantienen los sindicatos médicos, tras recordar que las condiciones laborales de los profesionales son competencia autónomica.

"Hay comunidades que han sido capaces de hacer estos pactos, basados e inspirados en el marco común del Estatuto Marco. Por ejemplo, tenemos a Aragón, Navarra, Cantabria, Asturias, Galicia, que han sido capaces de trasladar las mejoras del Estatuto Marco ya a unos convenios particulares, a sus propios trabajadores", ha señalado en declaraciones a los medios en la Asamblea Mundial de la Salud, que se celebra en Ginebra (Suiza).

En el marco de la cuarta semana de paros convocados por el Comité de Huelga, que se extenderá hasta este viernes, García ha apuntado que, a pesar de los "esfuerzos" para poner fin al conflicto, "hay un incentivo en algunos sindicatos médicos" para mantenerlo y "evitar o retrasar" que las "mejoras" lleguen a los profesionales.

En paralelo, ha insistido en que las comunidades autónomas tienen "la mayoría" de las competencias, tanto en los recursos humanos, como en incentivos, retribuciones, organización de las plantillas, organización de las guardias, reducción de la jornada laboral y de la jornada de las guardias. "Por eso creemos que es importante que el resto de comunidades también hagan su trabajo", ha aseverado.

En este sentido, ha destacado que el Ministerio de Sanidad ya ha ayudado a las autonomías a través del "marco común" que es el Estatuto Marco, una ley "muy ambiciosa", pero que son ellas las que lo tienen que "materializar". Como ejemplo, ha apuntado que el texto contempla el fin de las guardias de 24 horas, pero que, para contribuir a esta reducción, se necesita más plantilla.

"Para eso tienes que tener buenos recursos y un buen presupuesto en sanidad. Y eso depende y está en las manos y en la llave y en el tejado de las comunidades autónomas", ha enfatizado.

SE MUESTRA "EMPÁTICA" CON LA SITUACIÓN DE LOS MÉDICOS

La titular de Sanidad ha asegurado que es "plenamente empática" con la situación de sus "compañeros" médicos y "plenamente consciente" de los "malestares" que han ido acumulando a lo largo de los años.

"Creo que el mayor error que podía haber cometido llegando al Ministerio es dejar el Estatuto Marco en un cajón, plantear que las mejoras laborales ya las hará el siguiente", ha referido subrayando que, por primera vez en 23 años, su departamento ha puesto encima de la mesa "mejoras laborales concretas".

A este respecto, ha señalado que los "mismos desafíos" que enfrenta España están presentes en toda Europa, como ha podido constatar en una reunión con la ministra de Sanidad de Portugal, Ana Paula Martins. "Tenemos más profesionales que nunca, tenemos más demanda que nunca y tenemos un cambio en la lógica y en las condiciones laborales de los profesionales", ha explicado.