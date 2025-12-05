Mónica García ironiza sobre Ayuso y el Hospital de Torrejón: "La mala práctica es la que hacemos los que denunciamos"

La ministra de Sanidad, Mónica García, atiende a los medios al término del pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), a 28 de noviembre de 2025, en Madrid (España). El Ministerio de Sanidad ha retomado hoy con - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha ironizado este viernes sobre la reacción de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras las filtrarse información sobre supuestas prácticas de selección de pacientes menos costosos para aumentar la rentabilidad del Hospital de Torrejón, y ha afirmado que la mala práctica la hacen "los que denuncian esta situación".

Ayuso ha asegurado que actuará "con contundencia" en el Hospital de Torrejón y que "cualquier mala práctica será erradicada", a lo que la ministra ha respondido: "la mala práctica supongo que es la que hacemos los que denunciamos lo que está haciendo".

Así se ha pronunciado García durante una entrevista en el programa 'Directo al grano' de TVE, recogida por Europa Press, en la que ha subrayado que "no le extraña" que la Comunidad de Madrid niegue malas prácticas en el hospital debido a que es algo que "impulsa" el propio Gobierno autonómico.

Del mismo modo, ha considerado "lamentable" que para aumentar sus beneficios se haya dado presuntamente la orden de reutilizar material de un solo uso y de recortar la plantillas del centro.

Todo ello se produce tras conocerse un audio del CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, en el que daba instrucciones para rechazar pacientes o descartar prácticas no rentables, y tras las informaciones publicadas por el diario 'El País' sobre el despido de cuatro directivos que denunciaron en el canal ético y las supuestas instrucciones que dieron los gestores del hospital para reutilizar material sanitario de un solo uso.