Infosalus.- Mónica García pide "no dejar fuera" las mejoras introducidas en el último borrador del Estatuto Marco

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha pedido este jueves "no dejar fuera" las mejoras introducidas en el último borrador presentado del Estatuto Marco, como el establecimiento de las guardias de 17 horas, en lugar de 24 horas, o el fin de la inestabilidad mediante OPEs obligatorias cada dos años, entre otras.

Así se ha pronunciado durante una entrevista en el programa 'Espejo Público' de Antena 3, recogida por Europa Press, en la que también ha señalado que estas mejoras no pueden excluir al resto de profesionales sanitarios, en referencia a su rechazo a un Estatuto Marco propio de los médicos, lo que les ha llevado a convocar cuatro días de huelga, desde el pasado martes.

"No podemos dejar fuera estas mejoras de condiciones laborales que llevamos trabajando desde hace más de tres años, no podemos dejar fuera al resto de colectivos que no sean médicos. Las OPEs cada dos años, el derecho a la conciliación, las reducciones de las jornadas, los cómputos anuales (...) no podemos dejar fuera al resto de los profesionales", ha declarado.

García ha reconocido que Sanidad ha llegado "casi al límite" en sus competencias dentro del Estatuto Marco, y ha apuntado que la cuestión de las jubilaciones anticipadas, uno de los puntos más conflictivos con los sindicatos, es competencia de la Seguridad Social y que ya existe un Real Decreto que ofrece coeficientes reductores; y ha recordado que la competencia sobre las condiciones laborales recae sobre las comunidades autónomas.

Sobre la reunión que va a mantener durante la jornada con la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), organizaciones convocantes de la actual huelga, García ha mostrado su "empatía" y comprensión sobre las razones que les ha llevado a tener este "malestar y frustración".

Es por ello por lo que ha insistido en las "muchísimas mejoras" incluidas en el nuevo texto, y que el Estatuto médico "cabe" dentro de este Estatuto general.

"Ya no va a haber más guardias de 24 horas, ya no va a haber más interinidades de diez años como la que yo viví (...) a partir de ahora los profesionales van a ser fijos en el sistema cada dos años, así lo mandata la ley; va a haber también mejoras en la investigación, en la formación, en la docencia, etcétera; todo eso se lo hemos plasmado y lo hemos estado negociando con los sindicatos del ámbito y con el sindicato negociante de la huelga", ha explicado.

REPROBACIÓN EN EL SENADO

Por otro lado, García ha defendido su capacidad de diálogo ante la iniciativa presentada en el Senado por parte del PP para reprobar su gestión con el Estatuto Marco, por su labor al frente del departamento de Sanidad y por "su utilización partidista y sectaria" del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

"Más que una radiografía, son una sarta de insultos e improperios. Más allá de esto, mi falta de diálogo creo que ha quedado demostrada con las más de 60 reuniones que he tenido, más de 40 reuniones con los sindicatos, reuniones con las comunidades autónomas, más de un Consejo Interterritorial al mes... creo que es el gobierno, después de la pandemia, que más veces ha reunido al Consejo Interterritorial, más de 70 acuerdos con todas las comunidades autónomas", ha manifestado.

Por último, ha destacado que su capacidad de diálogo ha quedado demostrada "más que de sobra", y que la política es "capacidad de diálogo" con el resto de grupos políticos para "transformar y mejorar" el Sistema Nacional de Salud (SNS).