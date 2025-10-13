Mónica García pide al PP que deje las "ocurrencias" y los "líos internos" sobre el aborto y cumpla la ley

Archivo - La ministra de Sanidad, Mónica García, durante una rueda de prensa tras el pleno del Consejo Internacional del Sistema Nacional de Salud (CISNS), en la sede del Ministerio de Sanidad, a 11 de octubre de 2024, en Madrid (España). El Ministerio de - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha instado al PP a abandonar las "ocurrencias" y los "líos internos" en torno al aborto y al registro de objetores, y a limitarse a cumplir la ley.

"Que se dejen de ocurrencias, de versiones cruzadas y de líos internos y se limiten a una sola cosa, a cumplir la ley, punto", ha señalado la titular de Sanidad después de que este lunes el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya propuesto una "lista contraria" al registro de objetores en la que las mujeres conozcan qué ginecólogos y obstetras están dispuestos a realizar la intervención.

"Es imposible entender la estrategia del PP con el aborto, cada semana dicen una cosa distinta, que sí, que no, que depende", ha criticado García en unas declaraciones, al tiempo que se ha preguntado: "¿Qué le pasa al PP con las mujeres?".

"¿Por qué esa obsesión con cuestionar derechos conquistados por las mujeres?", ha añadido la ministra de Sanidad, quien ha pedido a los 'populares' que "se limiten a una sola cosa, a cumplir la ley".

FEIJOÓ ASEGURA QUE LAS CCAA DEL PP CUMPLEN LA LEY

Este lunes, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha negado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, esté en "rebelión" por no dar la lista de objetores a practicar abortos.

Asimismo, ha asegurado que las comunidades autónomas del PP cumplen la ley de interrupción del embarazo aprobada en 2010. "La propuesta del PP está muy clara, la ley del aborto se cumple en España. Yo la cumplo y los presidentes autonómicos de mi partido también", ha declarado Feijóo en una entrevista en 'Antena 3', que ha recogido Europa Press.

Después de que Feijóo publicase una carta defendiendo que cualquier mujer pueda abortar con "la mejor atención médica y psicológica, conforme a las leyes", el líder del PP ha señalado que esa declaración era una respuesta al jefe del Ejecutivo, que había sacado un "tuit volviendo otra vez 40 años atrás". "Y le contesto concretándole cuál es la posición muy clara del Partido Popular en este asunto", ha enfatizado.