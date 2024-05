Mónica García rinde homenaje a los sanitarios de la pandemia: "No somos héroes, somos personas con vocación"

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha rendido homenaje este viernes a todos los profesionales sanitarios que intervinieron durante la pandemia del Covid-19 recordando que los médicos "no son héroes", sino personas con "vocación y respeto al servicio público" y que "la mejor forma de reconocer a los sanitarios es cuidándolos, y cuidar de los profesionales sanitarios significa tratarlos bien".

"Es un honor estar hoy aquí no solo como sanitaria que viví en primera persona esta pandemia sino como madrileña y como ministra de sanidad. Los profesionales sanitarios no somos héroes, nunca lo hemos sido, somos trabajadores, personas de carne y hueso que ejercemos una profesión tan vocacional como científica con vocación y respeto al servicio público", ha declarado la ministra durante el acto de homenaje a los profesionales sanitarios por su entrega y sacrificio durante la pandemia de COVID-19, organizado por la Organización Médica Colegial (OMC).

Así, la ministra ha querido recordar emocionada cómo vivió ella en primera persona como trabajadora sanitaria en un hospital los días "más duros" de la pandemia.

"No puedo olvidar a nuestros compañeros exhaustos, no puedo olvidar esas imágenes, no puedo olvidar a compañeros llorando todos los días porque no podíamos dar a basto, no puedo olvidar esos pasillos fríos y silenciosos donde solo se oía el monitor de algún paciente, las sirenas de los bomberos o de la policía que venia al hospital a las 8 de la tarde UCI y que dentro del poco hilo de habla que tenía nos decía 'ánimo' a nosotros", ha recordado.

"La memoria es un deber hoy y siempre. Este homenaje es una contribución más a esa imprescindible memoria con un valor incanculable que tenemos que preservar, este homenaje es lo mejor que puede recibir el personal sanitario, pero lo mejor que puede recibir es el reconocimiento a su trabajo cotidiano y normal, somos simples servidores públicos con una vocación que no nos cabe en el corazón", ha recalcado García.

En este sentido, la ministra ha reivindicado la importancia de tratar bien a los profesionales para que "puedan dar rienda suelta a su vocación" y, para ello, ha recalcado la necesidad de defender la Sanidad pública, poniendo a los profesionales sanitarios "en el centro".

"El Gobierno esta comprometido con la sanidad pública y la pandemia nos dio una oportunidad que no tenemos que olvidar porque nos abrió una ventana a la empatía a la sociedad. Si se hubiera podido ver realmente el trabajo incansable y vocacional de los hospitales estaríamos todavía más orgullosos. La pandemia fue una ventana a la empatía, nos pudimos poner en la piel de los profesionales esenciales que velaron y cuidaron de nuestra salud. Esta es una de las mayores lecciones que tenemos que aprender desde la política, la empatía", ha señalado García.

Así, la ministra ha concluido su intervención agradeciendo su labor a todos los profesionales sanitarios. "A los que habéis acompañado hasta el final de la vida cuando no quedaba otra alternativa, a los que habían colgado la bata y se la volvieron a poner al servicio del bien común, a los que se la pusieron por primera vez, gracias y mil veces gracias, nunca os olvidaremos", ha sentenciado.

Por su parte, la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, también ha recalcado la importancia de la "memoria" y de recordar el trabajo de los profesionales sanitarios "en una de las épocas más duras" pero en la que supieron "sacar lo mejor" de ellos mismos "con vocación de servicio para ayudar y para cuidar".

"Está en nuestra memoria a todos los compañeros que se fueron y que esperamos que brillen allá donde estén y un recuerdo a toda la gente que se fue a causa de esta pandemia de la que hemos aprendido que, cuando trabajamos juntos, unidos y con la mirada puesta en el bien común, somos capaces de lo mejor. En ese momento Sanidad pública y sanidad privada era lo mismo, porque nuestro objetivo era cuidar, salvar y acompañar", ha subrayado la consejera.

El presidente de la OMC, Tomás Cobo, ha apuntado que este homenaje es para todos los profesionales sanitarios "los que están vivos y los que perdieron su vida". "Es un homenaje a nuestra vocación de servicio a los demás, a los principios del cumplimiento del deber y del cuidado de las personas, no hay nada que este por encima de la dignidad del ser humano, ese es nuestro verdadero deber, se nos ha olvidado que la humanidad estuvo al borde del abismo y, si hubo algo clave para vencer a la pandemia fue la cooperación", ha declarado.

Durante el acto conmemorativo también ha intervenido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien ha reivindicado la importancia de recordar la labor que realizaron los sanitarios que "dieron lo mejor de sí mismos" en la pandemia.

"Desgraciadamente muchos dieron incluso su vida por salvarnos a todos nosotros en el momento más dramático que hemos tenido que afrontar, como es la pandemia, y por tanto creo que tenemos que tener un testimonio permanente de recuerdo hacia todas aquellas personas", ha indicado.

Así, ha recordado que los sanitarios trabajaron "en las condiciones más difíciles" y ha afirmado la importancia de "este homenaje de gratitud eterna e infinita de la ciudad de Madrid".

El homenaje ha sido celebrado en la Plaza de los Sagrados Corazones de Madrid, frente a la escultura de 'El árbol de la vida" del escultor Jaume Plensa, monumento inaugurado hace tres años en recuerdo de los miles de profesionales sanitarios que estuvieron en primera línea durante la crisis sanitaria, muchos de ellos fallecidos en el ejercicio de su profesión.

"Este monumento nos recuerda a todos los médicos y profesionales sanitarios pero especialmente a los 125 que pagaron con su vida la entrega a los demás. Por eso Madrid rinde este homenaje de gratitud eterna para siempre porque somos conscientes de lo que hicisteis y de la deuda que tenemos", ha declarado el alcalde.