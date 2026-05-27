Mónica García sostiene que el registro de objetores al aborto garantiza "que los dos derechos se puedan ejercer"

Archivo - Ministra de Sanidad, Mónica García, en el pleno de la Asamblea Mundial de la Salud celebrado en Ginebra (Suiza) - MINISTERIO DE SANIDAD - Archivo

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha manifestado que el Registro de Personas Objetoras de Conciencia para las Interrupciones Voluntarias de Embarazo (IVE) facilita "garantizar que los dos derechos se puedan ejercer": el del aborto y el de la objeción de conciencia.

"No es una lista negra" y "no es señalar a nadie, es todo lo contrario", ha indicado durante la jornada 'Informar sobre el derecho al aborto', encuentro organizado por 'Público' en el Ateneo de Madrid, en el que ha señalado que el objetivo es "que cualquier mujer que tenga de referencia un hospital pueda ejercer su derecho sabiendo que en ese Servicio puede haber gente que practica abortos y gente que no practica abortos".

Según ha indicado García, la pretensión ha sido "que todas las comunidades autónomas tuvieran ese registro de objetores", a lo que se resistió Madrid. "Por eso, tuvimos que obligar, tribunales mediante, a la Comunidad de Madrid a que hiciera ese registro de objetores, que lo tuvo que abrir recientemente", ha recordado, para añadir que, "como también dice la ley, como también dice el Tribunal Supremo, la objeción de conciencia es un acto individual y es un acto activo".

"Tú reclamas, de manera individual y activamente, que no vas a cumplir con una cartera de servicios, que no vas a cumplir la ley", ha expuesto en relación con la utilidad de este elemento y asegurando que "eso no significa que el servicio no tenga que cumplir la ley, que el servicio público no tenga que cumplir la ley, que esa región y esa comunidad no tenga que cumplir la ley".

En este contexto, ha recordado que en Madrid el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública apenas alcanza el 0,4%, mientras que en Andalucía se sitúa en el 0,3%. A su juicio, estos datos evidencian la necesidad de adoptar esta medida; de hecho, ha asegurado que estas regiones "lo que están haciendo es poner barreras y obstáculos para el ejercicio de este derecho".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)