Infosalus.- Mónica García subraya la importancia del Observatorio del Suicidio frente a las cifras "pavorosas" en España

La ministra de Sanidad, Mónica García, interviene durante una sesión plenaria en el Senado, a 17 de marzo de 2026, en Madrid (España). La sesión plenaria de hoy en el Senado, en el marco de la XV Legislatura, es una sesión de control al Gobierno centrada - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha incidido en la importancia de crear el Observatorio para la Prevención del Suicidio, aprobado este martes en Consejo de Ministros, ya que las cifras en España son "pavorosas".

"En el último año hemos visto un descenso de casi el 4 por ciento, pero todavía tenemos unas cifras que son muy pavorosas", ha declarado en una entrevista en el programa La hora de La 1 recogida por Europa Press.

La ministra ha recalcado la importancia de abordar este "problema prioritario de salud pública", ya que cada año casi 4.000 personas se quitan la vida en España. "Necesitamos un observatorio interministerial porque las causas son diferentes y necesitamos entender mejor el fenómeno para poder prevenirlo antes", ha asegurado.

Este observatorio, por ello, reforzará "la coordinación para el diseño, la implementación y la evaluación de políticas públicas a nivel nacional" frente a esta situación.

Respecto a la eutanasia y el caso de Noelia Castillo, García ha asegurado que, pese a que haya habido una demora de dos años en el proceso de su muerte, la Ley de la Eutanasia en España es "muy garantista". De hecho, en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) celebrado la semana pasada se iba a llevar un manual de buenas prácticas en este procedimiento para "agilizar los plazos y para mejorar y evaluar mejor este procedimiento".

"Son las fuerzas ultras, en este caso abogados cristianos, quienes han impedido el ejercicio del derecho de Noelia Castillo a ejercer el derecho a ejercer sobre nuestra propia vida y sobre nuestra propia muerte", ha detallado.

PRÓXIMA HUELGA DE MÉDICOS

Respecto a la próxima huelga de médicos, que tendrá lugar entre el 27 y el 30 de abril, Mónica García ha afirmado que, tras meses de negociación y reuniones, el acuerdo "no está enquistado" en la mesa de negociación.

"Hemos sacado medidas que van más allá del Estatuto Marco y hemos sacado medidas que son beneficiosas para los profesionales, esperemos que seamos capaces de evitar la huelga, que es la última manifestación de un conflicto", ha declarado.

En este sentido, ha defendido que el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas van "a una" para que el conflicto se dirija hacia el diálogo y se pueda seguir avanzando en la mejora de las condiciones laborales de los profesionales.

"Espero y confío en que el Comité de Huelga, con el que nos hemos reunido 26 veces, cumpla su parte a la hora de refrendar los acuerdos a los que ya hemos llegado", ha subrayado.

Por último, respecto al Anteproyecto de ley de gestión pública del Sistema Nacional de Salud, ha sostenido que la ley "no pretende limitar las colaboraciones público-privadas", sino sanearlas y "poner coto a prácticas en las que el ánimo de lucro se impone sobre el cuidado de los pacientes".

La ministra destaca que el objetivo es blindar la sanidad de los "actos especulativos" que se dan en algunos territorios como la Comunidad de Madrid, donde 5.600 millones de euros se desvían de los hospitales públicos, que tratan "la mayor complejidad de las patologías", a hospitales privados, que "selecciona a los pacientes en función de si son rentables o no".

Por ello, Mónica García "se ve defendiendo" la sanidad madrileña y la del Sistema Nacional de Salud "allá donde tenga que defenderla". "Desde el Ministerio de Sanidad estamos impulsando medidas para transformar nuestro sistema sanitario y para hacer de él uno de los ejes vertebrales sociales más importantes de nuestro país", ha concluido.