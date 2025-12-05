Infosalus.- La monitorización cardíaca continua durante la fase aguda del ictus disminuye el riesgo de sufrir un segundo evento

La monitorización cardíaca continua durante la fase aguda del ictus disminuye el riesgo de sufrir un segundo evento - FOTOGRAFOLUIS@HOTMAIL.COM

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La monitorización cardíaca continua durante la fase aguda del ictus disminuye el riesgo de sufrir un segundo evento cerebrovascular, que es una de las principales causas de discapacidad y muerte en la población española, motivo por el que el Hospital Hospital Universitario Ruber Juan Bravo ha habilitado un espacio dedicado "exclusivamente" a realizar seguimientos de este tipo.

"Hemos habilitado un espacio dedicado exclusivamente a nuestros pacientes con ictus con un sistema de monitorización cardiaca y de constantes para el manejo de la fase aguda de ictus", ha afirmado el coordinador de la Unidad de Ictus de Quirónsalud Madrid, el doctor Jaime González-Valcárcel.

El servicio de este hospital, que ofrece asistencia urgente al Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, al Hospital la Luz, al Hospital Quirónsalud Sur y al Hospital Quirónsalud Valle del Henares, dispone de cuatro camas con monitorización, un neurólogo (de presencia física en turnos de mañana y tarde y de guardia localizada de noche), un especialista en medicina intensiva (de presencia física las 24 horas) y una enfermera por turno (mañana, tarde y noche) dedicada exclusivamente a los pacientes de la unidad.

Además, incorpora cuatro monitores para seguimiento cardíaco y tensional y pulsioximetría, además de un sistema móvil de teleictus que permite al neurólogo poder reevaluar a los pacientes de manera inmediata en cualquier momento; así como un equipo de guardia de neurorradiólogos intervencionistas que asegura el acceso a tratamientos endovasculares 24 horas.

"Un innovador sistema de Teleictus permite al neurólogo atender por teleconferencia y en tiempo real al paciente en cualquiera de los hospitales. El tratamiento comienza sin demoras en cada centro, y una vez estabilizada la situación inicial, el paciente es trasladado al Hospital Ruber Juan Bravo para vigilar la evolución, completar el estudio y adecuar el tratamiento en consecuencia", ha añadido el jefe de Departamento de Neurología, el doctor Rafael Arroyo González.

Tras ello, ha resaltado que la existencia de estos espacios específicos aseguran una atención individualizada y de calidad a los pacientes. Los resultados de la unidad arrojan un balance del 76 por ciento de los pacientes independientes a los tres meses de haber sufrido un ictus, y una tasa de mortalidad por debajo del 7 por ciento.