Infosalus.- Morant asegura que se investigará todo sobre las posibles irregularidades del CNIO y promete colaborar con la Justicia

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, interviene durante una sesión plenaria en el Senado, a 2 de diciembre de 2025, en Madrid (España). En una nueva sesión de control al Gobierno, el Senado además ha estado marcado por la aprobación de lleva - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha reiterado este martes que se investigará todo lo relacionado con la crisis que atraviesa el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), y ha asegurado que se colaborará con la Justicia cuando sea requerido, aunque la Fiscalía todavía no se ha puesto en contacto con el CNIO.

"El dinero de la investigación no se toca, mucho menos el dinero de la investigación contra el cáncer", ha señalado la ministra durante una interpelación en el Senado sobre el estado de la situación del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO).

Morant ha subrayado que actualmente no existe "ninguna evidencia" de irregularidades: "Este es el tiempo de la investigación, es el tiempo de la Justicia, con la que estamos colaborando".

Al hilo, ha defendido que el nuevo gerente ha tomado posesión hace solo dos meses, por lo que "es muy poco tiempo todavía" para conocer totalmente la situación. "No obstante, el propio gerente ha informado al Patronato de que ha puesto a disposición un informe recabando información a la Fiscalía Provincial de Madrid por si pudiera ser constituyente", ha añadido Morant.

EL PP PIDE AL GOBIERNO COLABORACIÓN CON LA JUSTICIA

La senadora del PP Elena Castillo ha criticado que desde hace meses el CNIO muestra un deterioro institucional evidente, tanto en su funcionamiento interno como en su respuesta externa y en su reputación.

"Una institución que durante años fue un ejemplo de rigor, de excelencia y de estabilidad científica se ve ahora sacudida por decisiones que generan inquietud e incertidumbre, pero sobre todo la sombra de prácticas que recuerdan demasiado a los modos de gestión de este Gobierno, donde los criterios técnicos parecen quedar supeditados a otros intereses", ha señalado.

Tras ello, Castillo ha pedido al Gobierno que colabore con las instituciones judiciales y que entreguen toda la documentación requerida, "pero sin retrasos ni ambigüedades". "Conocemos el 'modus operandi' de su Ejecutivo, ocultar, retrasar, sembrar dudas y maquillar decisiones", ha añadido.

Castillo ha resaltado que se necesita "claridad técnica, coherencia institucional y una explicación detallada" del impacto de las últimas decisiones que se han tomado en el CNIO. "Es el momento de dignificar la ciencia, de colaborar sin reservas con todas las investigaciones, de aportar transparencia real y, sobre todo, de devolver estabilidad a los profesionales que sostienen nuestro sistema oncológico", ha finalizado la 'popular'.