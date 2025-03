Morant defiende en el Senado la gestión del CNIO y apuesta por una "ciencia abierta" tras su crisis

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha defendido este lunes en el Senado una "ciencia abierta, en beneficio de la sociedad", frente a una "ciencia secuestrada por una élite con intereses espurios".

"Los años del Gobierno del presidente Sánchez son y van a ser los años de la ciencia en nuestro país. Una ciencia para todos y que garantiza un futuro más próspero y democrático", ha afirmado Morant durante la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Senado.

La ministra ha comparecido para explicar, a petición del PP, la situación actual del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) tras la destitución de su exdirectora científica María Blasco y su exdirector gerente Juan Arroyo.

De este modo, ha recordado que el Patronato del CNIO decidió el pasado 29 de enero, de forma "clara y unánime", destituir a Blasco y Arroyo. "Aunque no se detectó ninguna irregularidad, el CNIO estaba dividido y el clima de trabajo era incompatible con un centro de este nivel", ha apuntado Morant, quien ha recalcado que ella no forma parte del Patronato.

En este punto, ha afirmado que cuatro comunidades del PP sí que forman parte del Patronato del CNIO: Baleares, Castilla y León, Extremadura y Murcia. "Las comunidades autónomas llevan años en ese Patronato y jamás se les había ocurrido preguntar, por ejemplo, por CNIO Arte", ha achacado Morant, que ha señalado que el PP fue quien puso en marcha CNIO Arte en el año 2018.

"Pero el PP me pregunta a mí, por el CNIO, que no formo parte de su Patronato, en vez de preguntar a sus consejeros. Porque, en definitiva, esta pregunta ya sabemos a lo que va. Desde luego, a que la ciencia no les importa demasiado e incluso, empiezo a pensar, que temen a la verdad y a la evidencia científica", ha subrayado.

Para Morant, el PP "ataca" a la comunidad científica: "Por eso ahora lanzan piedras sobre una institución central en el sistema de ciencia. El centro de investigación en cáncer más importante de España y el segundo de Europa", ha resaltado.

Al hilo, ha asegurado que los pacientes con cáncer y los científicos e investigadores pueden "seguir contando" con el CNIO, ya que el Gobierno va a "garantizar su excelencia". "No les quepa ninguna duda. Nuestro trabajo era, es y seguirá siendo el apoyo a la excelencia en el CNIO", ha indicado.

"España ha decidido situarse del lado de la ciencia. Apostamos como nunca por la ciencia. Porque también protege a nuestras sociedades democráticas ante otro peligroso enemigo, el ascenso global de la desinformación, de los bulos y del negacionismo", ha aseverado.

"PARADA CARDIORESPIRATORIA" DEL CNIO

Por su parte, la senadora del PP Elena Castillo ha asegurado que, en el pasado mes de diciembre, el CNIO sufrió una "parada cardiorespiratoria" debido a las "irregularidades detectadas y el descontento generalizado de sus científicos investigadores".

"Ahora, lo que tenemos que llevar a cabo es una reanimación de la institución para que recupere el liderazgo, la excelencia y el prestigio que siempre le ha caracterizado", ha señalado Castillo.

Para la 'popular', a Morant le ha faltado "rapidez y eficacia", y se ha "sentido bloqueada" en la gestión del CNIO. Además, ha asegurado que la gestión de María Blasco comenzó con un superávit de 42 millones de euros y "ha acabado este año con un déficit presupuestario de 3 millones de euros".

Asimismo, ha afirmado que el PP creó CNIO Arte en 2018, pero que las "irregularidades" comenzaron en el 2019, con la llegada del PSOE: "Ya en el 2019 se gastó un millón de euros en ese famoso CNIO Arte, pero no se gastó en obras, porque si se hubiera gastado en obras todavía, tendría una justificación. Se contrató personal dedicado a la promoción artística, en lugar de científicos que investigaran el cáncer, ocultándose en lo que se llama responsabilidad de identidad corporativa", ha criticado, a la vez que ha preguntado a la ministra si va a asumir alguna responsabilidad.