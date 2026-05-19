Infosalus.- Morant pide al PP que contribuya a la estabilidad del CNIO y no haga "cálculos políticos" con la institución

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, interviene durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 19 de mayo de 2026, en Madrid (España). El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el reparto de 2.572 millon - Isa Saiz - Europa Press

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha pedido a los senadores del PP que contribuyan a la estabilidad del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y que no hagan "cálculos políticos" con la institución.

"Les pido que contribuyan a esa estabilidad institucional que merece la ciencia española y que tanto están reclamando los trabajadores del centro", ha señalado Morant durante su comparecencia en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Senado para dar cuenta de lo ocurrido en los últimos meses en el CNIO.

Asimismo, Morant ha reclamado a los 'populares' que sigan el ejemplo de sus compañeros de partido en el Patronato del CNIO y se sumen a la solución. "De nada sirve leer un día en 'The Objective' lo mal que va el CNIO y, al siguiente, una entrevista a Mariano Barbacid diciendo que todo va bien y que allí no ha pasado nada. Eso, a mi entender, es ruido", ha señalado.

En este contexto, la ministra ha asegurado que el Gobierno tiene un "compromiso absoluto" con la investigación contra el cáncer, con el CNIO y con sus profesionales. Así, ha recordado que, desde el año 2018, el Ejecutivo ha movilizado más de 1.100 millones de euros en investigación contra el cáncer, de los que más de 186 se han destinado al CNIO.

Tras ello, ha asegurado que el Gobierno seguirá dotando al CNIO de los recursos necesarios para garantizar su funcionamiento y continuar mejorando la esperanza de vida de cientos de miles de pacientes oncológicos y sus familias.

"España nunca va a dejar caer al CNIO. Los problemas que hayan podido surgir y los que puedan seguir surgiendo se van a afrontar con rigor, con transparencia y con responsabilidad institucional. Por eso, nuestra voluntad sigue siendo exactamente la misma, dar estabilidad, mejorar y con toda la responsabilidad afrontar la situación que tenemos", ha apuntado.

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