Infosalus.- MSF alerta de más de 500 casos sospechosos de ébola en Ituri (RDC): "Seguramente haya muchos más"

Imagen de la llegada de material de MSF. - ANNA SCHÖNHOFER

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de emergencias de Médicos Sin Fronteras en Ituri, Florent Uzzeni, ha alertado de que en la provincia de Ituri, en la República Democrática del Congo, se han registrado más de 500 casos sospechosos de ébola y ha advertido de que "seguramente haya muchos más".

"Las unidades de aislamiento están llenas, por lo que la gente no puede acudir a los hospitales para recibir tratamiento. Es demasiado pronto para poder estimar el alcance de esta epidemia", ha afirmado Uzzeni.

En este contexto, ha explicado que la prioridad actualmente es proteger a la población, al personal sanitario y a los pacientes afectados por el ébola o por otras patologías que necesiten asistencia médica. "Para ello, hay que reforzar las medidas de higiene, establecer sistemas de triaje y aumentar considerablemente el número de aislamientos", ha añadido.

Según el experto, la particularidad de Ituri es que se trata de una región remota del este de la República Democrática del Congo, donde las necesidades humanitarias ya eran importantes antes del inicio de esta epidemia. "Hay varios campos de desplazados de gran tamaño donde el acceso al agua y a la atención sanitaria ya era más que limitado. Hoy, con esta crisis, resulta muy complicado hacer llegar ayuda material o enviar personal a la zona", ha declarado.

Asimismo, ha informado de que el miércoles recibieron medicamentos, kits de protección y de aislamiento, y 3.000 equipos de protección individual en cuatro vuelos desde Kampala, en Uganda. "En los próximos días y semanas, también vamos a recibir hasta 900 m2, es decir, unas 200 toneladas de material, desde nuestro centro logístico de Burdeos", ha anunciado.

El objetivo de MSF es seguir aumentando su capacidad con la puesta en marcha de centros de tratamiento del ébola y, además, hacer un seguimiento de los contactos para detectar lo antes posible los casos sospechosos.

"Por supuesto, también seguiremos atendiendo todas las demás enfermedades que no sean el ébola, para que la gente siga acudiendo a los centros de salud; por lo tanto, vamos a apoyar a estos centros de salud en materia de higiene, procesos de admisión y triaje y medicamentos con el fin de poder seguir atendiendo a la población", ha finalizado Uzzeni.