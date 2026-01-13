Infosalus.- Las mujeres trans con VIH presentan peores resultados clínicos a largo plazo pese a un buen acceso inicial a la atención

Archivo - Manos sosteniendo rojo cinta del conocimiento del sida - BURAKKARADEMIR/ ISTOCK - Archivo

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las mujeres trans con VIH presentan peores resultados clínicos y de seguimiento que otros grupos de personas con el virus, a pesar de mostrar una adecuada conexión con los servicios sanitarios tras el diagnóstico, según un estudio realizado a partir de la cohorte española CoRIS, presentado en el último Congreso Nacional de GeSIDA.

El estudio, pone de manifiesto la necesidad de estrategias específicas para mejorar la atención y los resultados de salud en este colectivo, ha sido liderado por la doctora Cristina Díez Romero del Hospital General Universitario Gregorio Marañón.

El trabajo ha analizado los datos de 17.413 personas con VIH incluidas en la cohorte CoRIS entre 2004 y 2023 atendidas en más de 40 centros hospitalarios de referencia en todo el país. De estas, 10.748 eran hombres que tienen sexo con hombres (HSH); 3.954 eran hombres cisgénero heterosexuales; 2.515 eran mujeres cisgénero; y 196 mujeres eran mujeres transgénero.

El estudio comparó la evolución clínica de estos grupos, la respuesta al tratamiento antirretroviral, así como indicadores de calidad asistencial durante casi dos décadas.

PEORES RESULTADOS CLÍNICOS EN MUJERES TRANS CON VIH

Los resultados revelaron que las mujeres trans con VIH experimentaron mayores tasas de fracaso virológico, nuevas enfermedades definitorias de sida y de pérdida de seguimiento en comparación con los demás grupos, especialmente respecto a los hombres que tienen sexo con hombres, que se tomaron como referencia. En cambio, no se observaron diferencias significativas en la mortalidad, lo que sugiere que, aunque la supervivencia es similar, las trayectorias clínicas de las mujeres trans son más inestables y vulnerables.

Pese a estos resultados, el estudio muestra que tanto las mujeres cis como las mujeres trans se vincularon al sistema sanitario con mayor rapidez que los otros grupos, y que la mayoría accedió a la atención médica en el primer mes tras el diagnóstico, un indicador relevante de buena calidad asistencial inicial. Además, las mujeres trans alcanzaron tasas de supresión viral temprana en los primeros tres meses comparables a las del resto de participantes.

Estos hallazgos apuntan a que las barreras más determinantes no se encontrarían en el acceso inicial, sino en la continuidad del seguimiento y en el mantenimiento del tratamiento antirretroviral a largo plazo.

"Las dificultades para mantener una atención continuada y una adherencia sostenida al tratamiento parecen ser elementos centrales en estos resultados, aunque no podemos identificar con certeza sus causas. Factores sociales, condiciones estructurales y obstáculos en el seguimiento podrían contribuir a estas diferencias", afirma la doctora Díez.

Los investigadores destacan la importancia de impulsar estrategias de salud pública y asistenciales específicamente orientadas a sus necesidades, que integren la atención clínica con los determinantes sociales que influyen en su salud y ofrezcan intervenciones adaptadas y sostenidas a largo plazo.