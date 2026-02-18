Nace la Asociación Europea de Medicina Estética para impulsar la regulación y el conocimiento de la Medicina Estética

El 41º Congreso Nacional de Medicina Estética, acto en el que se ha formalizado la creación de ESAM. - SEME

Las principales sociedades científicas del sur de Europa en Medicina Estética han creado, durante el 41º Congreso Nacional, la Asociación Europea de Medicina Estética (ESAM, por sus siglas en inglés) para impulsar la regulación y el reconocimiento de la especialidad como disciplina médica específica en el ámbito de la Unión Europea.

En este congreso, que reunió en Málaga a más de 4.000 médicos, la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME), la Sociedad Italiana de Medicina Estética (SIME) y la Sociedad Portuguesa de Medicina Estética (SPME), las sociedades fundadoras, firmaron los estatutos que permitieron esta creación. Seguidamente, las sociedades de Medicina Estética de Países Bajos y Polonia han presentado su solicitud de adhesión a la nueva entidad.

La primera Asamblea General de ESAM se ha celebrado durante el congreso anual de SEME, para reconocer la promoción de esta Asociación por parte de la sociedad española.

ESAM, de esta manera, se configura "como una federación que integra exclusivamente asociaciones científicas formadas por médicos que ejercen la Medicina Estética", ya sea desde especialidades reconocidas -como Dermatología, Cirugía Plástica, Endocrinología, Ginecología o Medicina Física, entre otras- o desde la medicina general, siempre dentro del marco legal y deontológico de cada país.

El presidente de ESAM, el doctor Juan Antonio López-Pitalúa, ha declarado que esta sociedad ha nacido con "la vocación de convertirse en organismo consultor de las instituciones europeas en materia de regulación de la Medicina Estética, ante la falta de un marco normativo homogéneo en los países de la Unión Europea".

Entre sus objetivos destacan la defensa de la Medicina Estética como disciplina médica, la coordinación de acciones científicas y formativas, el impulso de un registro europeo de médicos estéticos y el avance hacia el reconocimiento oficial de la especialidad. Además, han asegurado que siempre tendrán el foco en la seguridad del paciente, la calidad asistencial y la excelencia científica.

La Asociación, a su vez, promoverá la elaboración de guías clínicas y consensos científicos, la armonización de los programas formativos en Europa y la lucha contra el intrusismo profesional, reforzando el ejercicio de la Medicina Estética exclusivamente por médicos cualificados.

De esta forma, ESAM aspira a convertirse en el "referente europeo de la Medicina Estética", fortaleciendo la representación del sector ante las instituciones comunitarias y contribuyendo al reconocimiento de la disciplina en Europa.