Nace Valores de Nuestros Médicos, una plataforma que busca visibilizar la vocación y la ética de los médicos en España

Imagen de la presentación de Valores de Nuestros Médicos. - VALORES DE NUESTROS MÉDICOS

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Valores de Nuestros Médicos ha sido presentada este jueves en Madrid, una iniciativa que aspira a conectar a 50.000 médicos con la sociedad, poniendo en valor la vocación, ética y dimensión humana de estos profesionales sanitarios.

Valores de Nuestros Médicos busca ser un punto de encuentro donde los médicos pueden expresar su voz, debatir ideas y compartir la realidad cotidiana de su profesión. Además, los pacientes podrán conocer y reconocer la "entrega, compromiso y humanidad detrás de cada diagnóstico y cuidado", apuntan desde la plataforma.

Así, Valores de Nuestros Médicos se propone como continuidad del proyecto 'Historias de Nuestros Médicos', de Adolfo Albistur, ampliando su alcance y consolidándose como el altavoz de la profesión sanitaria en España.

"El objetivo de Valores de Nuestros Médicos es conseguir que la imagen del médico cambie, porque en el momento en el que esto ocurra, el sistema y la sociedad empezarán a pensar que es necesario actuar. Vamos a intentar que los médicos tengan el lugar que deben tener en la sociedad, que se les reconozca como personas. Si no lo comunicamos, no vale, y por eso tenemos que ganarnos a la sociedad", ha destacado Adolfo Albistur, fundador de Valores de Nuestros Médicos.

Durante su presentación se ha celebrado una mesa redonda en la que se han abordado asuntos de actualidad como el Estatuto Marco. "Con el Estatuto Marco, la medicina en España no va a poder avanzar, esto va a conseguir destruir nuestra profesión si no la defendemos. Es el reflejo, hablado y escrito, de que los médicos no tenemos derechos en este país. Se está haciendo economía sanitaria en España y eso va a traer problemas, principalmente en el trato al paciente", ha indicado Carmen Truyols, anestesista.