Infosalus.- Navarra, Cantabria y País Vasco lideran la adjudicación de plazas MIR de Medicina Familiar y Comunitaria, según semFYC

Archivo - La ministra de Sanidad atiende a los medios de comunicación con motivo de las pruebas de Formación Sanitaria Especializada, en el exterior del Ministerio de Sanidad, a 24 de enero de 2026, en Madrid (España). Según datos del Ministerio de Sanida - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

Navarra, con el 62,5 por ciento de las plazas adjudicadas, lidera el proceso de asignación de plazas MIR en Medicina Familiar y Comunitaria (MFyC), seguida de Cantabria (37,8%) y País Vasco (37,4%), mientras que Castilla-La Mancha, Extremadura y Ceuta registran los porcentajes más bajos, según un informe de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC).

El documento identifica una cobertura heterogénea entre comunidades autónomas, provincias y unidades docentes, con un patrón caracterizado por mayor concentración inicial en áreas urbanas y nodos docentes consolidados y una cobertura progresiva en territorios rurales o periféricos.

El trabajo subraya que estas diferencias no deben interpretarse como desinterés hacia la especialidad, sino como consecuencia de la propia configuración territorial de la Medicina Familiar y Comunitaria, la Atención Primaria y el Sistema Nacional de Salud.

Asimismo, el análisis pone el foco sobre Andalucía, Cataluña y Madrid, las tres comunidades con mayor volumen formativo del país, tanto en Medicina Familiar y Comunitaria, como para el resto de especialidades. Aunque concentran el mayor número absoluto de adjudicaciones, presentan porcentajes relativos inferiores debido al tamaño de la oferta y a la propia distribución territorial de la especialidad.

El informe, elaborado con motivo del Día Mundial de la Medicina de Familia, constituye el primer análisis en profundidad del proceso de adjudicación MIR 2026 y propone un cambio de marco interpretativo: entender la elección MIR no solo como un indicador de preferencia profesional, sino también como una expresión de la arquitectura territorial y de sostenibilidad futura del Sistema Nacional de Salud.

A fecha de 18 de mayo, Medicina Familiar y Comunitaria acumula 444 plazas adjudicadas sobre una oferta total de 2.544, equivalente a una cobertura del 17,45 por ciento, manteniéndose como la especialidad con mayor volumen formativo del sistema y también la de mayor implantación territorial.

"Los datos del MIR deben interpretarse con responsabilidad y contexto. Medicina Familiar y Comunitaria no comparte las mismas características ni necesidades que otras especialidades. Es la especialidad que da respuesta al mayor volumen asistencial, garantiza la presencia sanitaria en todo el territorio, ciudades, ámbito rural, y asegura la continuidad de la atención centrada en las personas. Analizar sus cifras sin tener en cuenta estos elementos lleva fácilmente a conclusiones parciales e incompletas. Apelamos a la lectura corresponsable de los datos", ha señalado la presidenta de la semFYC, Remedios Martín.

El trabajo introduce además una lectura comparada entre Medicina Familiar y Comunitaria, Medicina Interna y Pediatría, defendiendo que cada especialidad, a pesar de ser las tres grandes de perfil generalista, responde a una lógica territorial y asistencial distinta.

Mientras Pediatría reproduce redes de alta complejidad y Medicina Interna refleja la arquitectura hospitalaria, MFyC constituye la principal especialidad de cohesión territorial del SNS, manteniendo presencia docente y asistencial en ciudades pequeñas, áreas rurales y territorios donde otras especialidades tienen implantación limitada.

Desde esta perspectiva, la semFYC plantea que el proceso MIR debe entenderse también como una herramienta de ordenación territorial y sostenibilidad del sistema sanitario, capaz de distribuir capacidades futuras de atención y cobertura sobre realidades asistenciales muy diversas. "El Sistema Nacional de Salud y su ordenación que está sujeto a modas o intereses singulares, es un modelo de atención a las necesidades de salud de la ciudadanía", señala Martín.

CUATRO CLAVES PARA UNA LECTURA RESPONSABLE DEL MIR

El informe concluye con una llamada explícita a evitar interpretaciones simplificadas y propone incorporar variables estructurales al análisis del proceso. Así, indica que la menor cobertura inicial no equivale automáticamente a menor interés profesional. Además, las comparaciones entre especialidades deben ajustarse por volumen de plazas y exposición territorial.

Por otra parte, el documento subraya que las grandes ciudades no explican por sí solas el comportamiento del proceso y que debe distinguirse entre especialidades de concentración hospitalaria y especialidades de cobertura territorial.

La semFYC resalta que este informe es el primero que se ofrece alrededor del Observatorio MIR semFYC en el proceso de elección MIR 2026 con el objetivo de aportar evidencia, contexto y herramientas interpretativas que permitan construir un debate sanitario riguroso y alineado con las necesidades futuras del Sistema Nacional de Salud.