Neumóloga advierte de que el 70 por ciento de los pacientes con EPOC son diagnosticados en fases avanzadas

Archivo - Hombre con EPOC, oxígeno, respirar - WWING/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 70 por ciento de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) se encuentran ya en un estadio avanzado en el momento del diagnóstico, según la especialista en Neumología y jefa de sección del Servicio de Neumología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, Myriam Calle.

Calle, en la jornada de formación 'EPOC en primera línea: Claves para comprender una enfermedad invisible' organizada por la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS), ha explicado que solo el 20 por ciento de las personas con síntomas respiratorios de esta enfermedad acuden al médico. De hecho, hoy en día, y desde hace veinte años, solo se diagnostica a uno de cada cuatro pacientes con EPOC.

Este diagnóstico tardío impacta en la mortalidad y en la calidad de vida de los pacientes, ya que la mayoría de ellos ya han perdido "mucha función pulmonar y es cuando aparecen estas complicaciones", limitando las posibilidades de intervención temprana y mejora clínica.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la EPOC es la cuarta causa de enfermedad en el mundo y se estima que afecta a tres millones de personas y causa alrededor de 11 mil muertes en España. En esta enfermedad respiratoria se produce una obstrucción, un daño en la vía respiratoria, y ese daño es "una consecuencia de una respuesta inflamatoria a agentes que inhalamos, y uno de esos agentes es el tabaco".

"Es una enfermedad que se produce por una exposición continuada a agentes ambientales, a agentes que inhalamos, que producen un proceso inflamatorio", ha detallado.

Según la Sociedad Española de Neumología, la prevalencia de esta enfermedad va a ir aumentando porque va asociada al envejecimiento, a la contaminación y a la exposición al tabaco. Además, las nuevas formas de fumar, a largo plazo, irán aumentando el número de casos de EPOC.

ALTA MORTALIDAD

En esta enfermedad las exacerbaciones son "muy frecuentes", y los pacientes, al ser diagnosticados habitualmente en fases avanzadas, sufren de insuficiencia respiratoria y requieren atención en Urgencias. "La mortalidad asociada a una agudización de EPOC que requiere de hospitalización es superior a la mortalidad asociada a un infarto agudo de miocardio", ha asegurado la neuomóloga.

Loa pacientes con EPOC, en ciudades grandes como Madrid, son cada vez más jóvenes y cada vez se dan más casos en mujeres. Según un estudio realizado en 2017, la prevalencia de esta enfermedad en Madrid era de un 16 por ciento en mujeres, y de un 11 por ciento en varones.

Muchas de las personas con síntomas son fumadores antiguos y asocian "estos síntomas de tos y expectoración" únicamente al tabaco, y "no quieren acudir al médico porque saben que tendrán que dejarlo".

En este sentido, han recalcado la importancia de una adecuada gestión sanitaria en los centros de Atención Primaria, para que, además de las herramientas necesarias para tratar la enfermedad, se faciliten la formación y organización para poder realizar una espirometría.

Las terapias inhaladas se basan en broncodilatadores que actúan sobre esta obstrucción de la vía aérea, pero también hay que centrarse en la prevención de las exacervaciones, en los que los corticoides inhalados tienen un papel relevante.

En cambio, las terapias biológicas, que ya se están utilizando desde hace años en el tratamiento del asma, podrían ayudar hasta al 30 o 40 por ciento de los pacientes con EPOC. De hecho, existen dos terapias biológicas que están aprobadas y que reducen un 35 por ciento de las agudizaciones en pacientes muy graves con máxima terapia inhalada, pero que están pendientes de financiación.

IMPACTO EMOCIONAL

Esta enfermedad hace que sus pacientes vean limitada su vida por sensaciones como la falta de aire o la incapacidad para ser autosuficientes, lo que aumenta las posibilidades de sufrir ansiedad o depresión. La rehabilitación respiratoria y la fisioterapia son necesarias para luchar frente a la pérdida de actividad, y la pérdida correspondiente de masa muscular.

María Martín, paciente de EPOC desde hace 11 años, ha declarado que al principio nadie sabía informarle sobre la enfermedad, y tuvo que aprender a "gestionar su propia enfermedad". Al mismo tiempo, ha afirmado que tiene "bastante esperanza" en los tratamientos biológicos.

Asimismo, las unidades especializadas para la EPOC solo llegan al 50 o 60 por ciento de los centros hospitalarios, cuando en otras enfermedades como el asma este porcentaje es mucho mayor.

La portavoz y asesora técnica de la asociación de pacientes con EPOC, APEPOC, Nicole Hass, ha recalcado que personas que han sufrido previamente infecciones respiratorias tienen mayor probabilidad de tener esta enfermedad. Hass ha incidido en el papel fundamental del cuidador, sobre todo de los pacientes más mayores.

Como ha explicado la portavoz, la medicina tiene que ser preventiva, predictiva, personalizada, participativa y poblacional, y los ciudadanos de los 17 sistemas sanitarios deben tener "el mismo acceso a terapias y a tratamientos".

DESCONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD

El presidente de EPOC España, Iñaki Morán, ha expuesto que, en una encuesta realizada en la calle, solo dos de cada diez personas sabían que significaban las siglas de esta enfermedad, pese a que entre el 2 y el 3 por ciento de los ingresos hospitalarios son producidos por exacerbaciones. Además, ha subrayado que también hay pacientes como él que no han sido fumadores.

Morán ha remarcado la importancia de la innovación e investigación, porque los tratamientos actuales llevan "15 años sin apenas cambios".

TERAPIAS QUE REDUCEN LAS AGUDIZACIONES

Por su parte, el presidente de la Federación Española de Asociaciones de Pacientes Alérgicos y con Enfermedades Respiratorias (FENAER), Mariano Pastor, ha sostenido que "hay que romper el estigma de que la EPOC es una enfermedad autoinfligida por el tabaquismo".

A su vez, ha puesto en valor la necesidad de los tratamientos biológicos, la implementación de la rehabilitación respiratoria, y la conexión entre los niveles asistenciales especializados en la Atención Hospitalaria y en la Atención Primaria.

De cara al futuro, la doctora Myriam Calle ha declarado que esta enfermedad se verá cada vez en población más joven, ya que la edad de empezar a fumar cada vez es menor y a esto se le han sumado las nuevas formas de fumar, como los vapeadores o cigarrillos electrónicos.