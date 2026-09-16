Niños y adolescentes dedican 3 horas y media diarias en promedio a las pantallas, equivalente a dos meses al año

Archivo - Grupo de adolescentes sentados mirando sus móviles. - FABIO PRINCIPE/ISTOCK - Archivo

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los niños y adolescentes españoles de ocho a 16 años dedican, de media, 215,5 minutos diarios al uso de pantallas, es decir, algo más de tres horas y media, lo que se traduce en casi dos meses completos si se extrapola al conjunto del año, según desvela el informe 'Pantallas, infancia y adolescencia en España: situación actual y retos', de la Gasol Foundation.

El documento, presentado este miércoles, analiza y compara los datos de uso de pantallas de las dos ediciones del estudio 'PASOS', correspondientes a los periodos 2019-2020 y 2022-2023. En total, estudia a 6.170 menores, de los que un 56,2 por ciento son población infantil, menor de 13 años, y el otro 43,8 por ciento adolescente, de 13 a 16 años.

En conjunto, el 69,6 por ciento de los niños y adolescentes supera las dos horas diarias de uso de pantallas. La media se sitúa en 215,5 minutos al día en toda la semana, 187 minutos por día entre semana y 287 si se tiene en cuenta solo el fin de semana. La coordinadora técnica de Investigación y Programas de la Gasol Foundation, Paula Berruezo, ha precisado que el informe no diferencia si el uso es recreativo o educativo.

Por géneros, los chicos presentan en ambas ediciones del estudio un mayor uso de pantallas y una mayor proporción de población que supera los 120 minutos diarios. En concreto, en 'PASOS 2022', el género masculino dedica más de cuatro horas al uso de pantallas al día. Aun así, el uso en la población femenina ha aumentado entre ambos periodos analizados, lo que ha llevado a una reducción de la brecha de género.

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