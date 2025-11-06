Infosalus.- Nofumadores denuncia a Javier Arenas por vulnerar la Ley del Tabaco dentro del Senado

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La asociación Nofumadores.org ha comunicado que ha presentado una denuncia administrativa ante la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, así como una queja ciudadana ante el Senado, tras la difusión de imágenes en las que se observa al senador Javier Arenas utilizando un dispositivo de tabaco calentado durante una sesión plenaria.

Según defiende la asociación, las grabaciones difundidas por diversos medios muestran al senador inhalando del dispositivo y cubriéndose la boca para exhalar el humo al percatarse de que estaba siendo grabado. "Este gesto no deja lugar a dudas, Arenas estaba fumando dentro del Senado, desafiando abiertamente la Ley 28/2005, que prohíbe el consumo de tabaco y productos similares en espacios públicos cerrados y dependencias del Estado", sostiene.

La asociación exige que el senador Javier Arenas sea sancionado con toda la severidad que contempla la normativa antitabaco y que el Senado abra un expediente disciplinario interno para depurar responsabilidades.

"Es intolerable que un senador de España, en el ejercicio de su cargo y en el mismísimo lugar donde se hacen las leyes, las viole con total impunidad", ha declarado Raquel Fernández, presidenta de Nofumadores.org, quien ha apuntado a que "el Senado no puede convertirse en una zona libre de ley para los políticos. Si el ejemplo viene de quienes legislan, estamos ante una falta de respeto hacia la ciudadanía y hacia la salud pública".

La organización recuerda que los productos de tabaco calentado están sujetos a las mismas restricciones que los cigarrillos tradicionales, y advierte de que trivializar su consumo en instituciones públicas supone un retroceso en la lucha contra el tabaquismo y en la protección de la salud colectiva.

"El mensaje es devastador: si se puede fumar en el Senado, ¿por qué no en cualquier otro sitio?", ha añadido la presidenta. "El Senado debería ser el primer espacio libre de humo de España, un ejemplo de cumplimiento y respeto por la ley. En lugar de eso, hemos visto a un representante público incumplir abiertamente una norma que protege la salud de todos los ciudadanos", ha subrayado la presidenta de Nofumadores.org.

Por último, Fernández espera que este caso "no quede impune" y que se actúe con la "máxima firmeza" de modo ejemplarizante, porque "el respeto a la ley empieza en las instituciones del Estado". Con esta denuncia, Nofumadores.org reafirma su compromiso con la defensa del cumplimiento estricto de la normativa antitabaco y advierte de que no tolerará excepciones ni privilegios para nadie, especialmente en las instituciones que deben ser ejemplo de legalidad y responsabilidad