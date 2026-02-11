Infosalus.- Nofumadores denuncia ante Sanidad a Rosalía y a Soy una Pringada por fumar durante la grabación de una entrevista

Archivo - Dejar de fumar. - ISTOCK - Archivo

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Nofumadores.org ha registrado una denuncia en el Ministerio de Sanidad contra el pódcast 'Special People Club', presentado por la creadora de contenido Soy una Pringada, y contra la cantante Rosalía por aparecer fumando durante una entrevista distribuida en la plataforma Podimo y difundida en redes sociales, con lo que la entidad considera que están infringiendo la Ley Antitabaco.

Durante la conversación, Rosalía interrumpe la entrevista para fumar un cigarrillo en un espacio interior cerrado, invitando a la presentadora a compartirlo, de forma que ambas aparecen fumando ante las cámaras. Según Nofumadores, la primera versión de la entrevista colgada en la plataforma mostraba también de forma reconocible la marca del producto.

La entidad ha presentado la denuncia en la Subdirección General de Promoción, Prevención y Equidad en Salud de la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud, organismos que forman parte del Ministerio de Sanidad, asegurando que estos hechos suponen una triple vulneración de la normativa vigente.

En primer lugar, por fumar en un espacio interior cerrado, que entraría en la categoría de centro de trabajo. En segundo término, por el incumplimiento del artículo 9 de la Ley Antitabaco, que prohíbe expresamente que en los medios de comunicación y servicios de la sociedad de la información los presentadores, colaboradores o invitados aparezcan fumando o muestren, directa o indirectamente, marcas de productos del tabaco.

La tercera infracción es contra el artículo 17 de la Ley General de Comunicación Audiovisual, donde se prohíbe de forma clara toda comunicación comercial, promoción o exhibición de productos de tabaco en contenidos audiovisuales y en redes sociales, incluidos aquellos difundidos a través de plataformas digitales y servicios bajo demanda.

La denuncia a la que ha tenido acceso Europa Press, también informa de que Rosalia ha compartido en reiteradas ocasiones contenido en sus redes sociales donde aparece fumando y mostrando grandes cantidades de cigarrillos donde se puede apreciar la marca de tabaco que fuma. "Este comportamiento es claramente una violación de la normativa vigente que prohíbe la promoción y publicidad de productos de tabaco en medios de comunicación audiovisuales y redes sociales", advierte en la denuncia, donde se acompañan diferentes enlaces a las redes sociales de la cantante, donde se hace o visualizan referencias a cigarrillos o tabaco.

CIGARRILLO PIXELADO

La asociación Nofumadores ha detallado que, tras la difusión inicial del vídeo y la reacción generada en redes sociales, el contenido fue retirado temporalmente y vuelto a publicar con el cigarrillo pixelado. Para la entidad, esto no elimina la infracción ni el daño causado, ya que el acto de fumar se sigue verbalizando explícitamente y el humo continúa siendo visible durante la escena.

"La pixelación del cigarrillo no neutraliza el mensaje ni el acto de fumar. El consumo sigue siendo reconocible, se normaliza y se legitima. El efecto final es el mismo: una promoción implícita del tabaco en un formato dirigido a audiencias jóvenes, protagonizado por una figura con millones de seguidores en todo el mundo", ha aseverado la presidenta de Nofumadores, Raquel Fernández Megina.

Asimismo, la asociación ha subrayado el grave problema ético que supone banalizar el consumo de tabaco como un gesto estético o admirativo en formatos de gran alcance entre los jóvenes. Este hecho se ve incrementado por la aparición de referentes culturales con gran proyección entre jóvenes, como es el caso de Rosalía, algo que demuestran numerosos estudios.

Según la organización, no se trata de un episodio aislado, pues ya presentó una denuncia en diciembre de 2024 contra la cantante por la aparición de cigarrillos de una conocida marca de tabaco en sus redes sociales. "Esta reiteración refuerza el carácter sistemático de la normalización del tabaco y aumenta la responsabilidad social de la artista", ha apuntado.

Nofumadores.org ha señalado que el tabaco sigue siendo la primera causa evitable de cáncer y muerte prematura en el mundo, y que España atraviesa un momento especialmente delicado, con el auge del vapeo y el consumo dual entre menores y jóvenes. En este contexto, la asociación considera inaceptable que medios y creadores de contenido contribuyan a desdibujar los riesgos reales del consumo.

"Los derechos a la creación y a la expresión no pueden estar por encima del derecho a la salud, especialmente cuando hablamos de menores", ha finalizado Fernández Megina.