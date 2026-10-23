Nueve de cada 10 pacientes de Alzheimer evaluados son diagnosticados correctamente con muestra de sangre, según experto - HM HOSPITALES

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El neurólogo en la Unidad de la Memoria del grupo sanitario HM Hospitales, el doctor Roberto Sánchez-Soblechero, ha indicado que en Alzheimer, "nueve de cada 10 pacientes evaluados son diagnosticados correctamente con muestra de sangre".

"La proteína p-tau217 ha demostrado una elevada precisión para el diagnóstico de la enfermedad", ha indicado al respecto y en relación con la utilidad de los biomarcadores plasmáticos dentro de la nueva detección escalonado. De hecho, ha sostenido que su incorporación en el análisis del paciente "ha provocado un cambio en el diagnóstico inicialmente planteado en el 26,5 por ciento de los casos".

De esta manera se ha expresado Sánchez-Soblechero durante la celebración de la jornada 'Enfermedad de Alzheimer 2026: del diagnóstico biológico a la medicina de precisión', encuentro celebrado en el Hospital Universitario HM Sanchinarro de Madrid en el que se ha expuesto que las personas con demencia podrían superar los 150 millones en 2050 y, aproximadamente, dos de cada tres casos estarán relacionados con el Alzheimer.

La cita, organizado por la Fundación de Investigación HM Hospitales (FiHM), ha contado con la asistencia, además del citado experto, del coordinador de la Unidad de Memoria del centro convocante, el doctor Rafael Villino-Rodríguez; el director de la fundación CIEN, Pascual Sánchez-Juan; el director de la Unidad de Investigación y Tratamiento de los Trastornos de la Memoria en HM Hospitales, Javier Olazarán; y el coordinador científico del grupo asistencial, el doctor César Muñoz.

Todos ellos han destacado la llegada de biomarcadores capaces de detectar cambios biológicos asociados a la enfermedad y las nuevas opciones terapéuticas, aspectos que están transformando la forma de diagnosticar, tratar y realizar el seguimiento de los pacientes. "Queremos incorporar las estrategias diagnósticas más recientes y establecer un hilo conductor que nos permita ofrecer y aplicar las nuevas terapias de forma homogénea en toda nuestra red de hospitales", ha sostenido, en esta línea, Villino-Rodríguez.

COMPROMISO DE HM HOSPITALES EN LA ENFERMEDAD

"Gracias a la investigación farmacéutica y al diagnóstico precoz, empieza a haber esperanza", ha manifestado el presidente de HM Hospitales, el doctor Juan Abarca Cidón, que ha reafirmado el compromiso "con la investigación, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades neurodegenerativas", además de defender que estos avances "puedan ser accesibles para toda la población".

Por su parte, Olazarán ha explicado que comprender la cronología de la enfermedad "resulta fundamental para interpretar correctamente los nuevos avances". "El desarrollo promedio de la enfermedad es de 19 años", por lo que "es clave mirar más allá del amiloide, pues la proteína tau es el fuego de la enfermedad del Alzheimer y el amiloide es solo la chispa", ha ejemplificado.

En este sentido, los expertos han indicado que los biomarcadores siempre son complementarios a la valoración clínica, pues existen cuadros como la depresión, la ansiedad y el insomnio que también pueden provocar síntomas cognitivos, del mismo modo que puede existir patología cerebral sin manifestación clínica visible. Por ello, la p-tau217 debe emplearse en el contexto clínico individualizado y no como herramienta de cribado en personas asintomáticas fuera del ámbito investigador. Tras ello, el jefe de Neurología y de la Unidad de Demencia del Hospital Universitario HM Santísima Trinidad de Salamanca, el doctor Laureano Jesús Cacho, ha manifestado que la exploración neuropsicológica "debe combinar la historia clínica cognitiva del paciente, la información proporcionada por un familiar o cuidador fiable y la utilización de pruebas sensibles y validadas".

Así, ha presentado 'CogniScan', un nuevo test cognitivo breve compuesto por nueve elementos relacionados con orientación temporal, recuerdo diferido y el test del reloj. El estudio presentado y realizado a 183 personas, con un punto de corte de dos o más errores, ha mostrado una sensibilidad del 96 por ciento y una especificidad del 99 por ciento para detectar deterioro cognitivo frente a sujetos control.

PAPEL DE LA RESONANCIA MAGNÉTICA

Además, la neurorradióloga del Hospital Universitario HM Sanchinarro, la doctora Ana Ortiz de Mendivil, y la especialista en Medicina nuclear de HM Hospitales, la doctora María Fernanda Ollarves, han analizado el papel de la resonancia magnética y del PET-Amiloide, herramientas que permiten aportar nueva información al proceso diagnóstico y adquieren relevancia en el nuevo escenario terapéutico.

Seguidamente, el miembro de la Unidad de Memoria del Hospital Universitario HM Madrid, el doctor Carlos Serra-Smith, y Villino-Rodríguez han ahondando en la evidencia científica disponible sobre las terapias antiamiloide, los criterios de selección de candidatos y el control que requieren durante su administración.

La utilización de los tratamientos "exige confirmar la presencia de patología amiloide, valorar la situación clínica individual del paciente y realizar estudios de resonancia magnética que permitan detectar determinados hallazgos que pueden condicionar la indicación del tratamiento", han explicado, para agregar que "la llegada de las nuevas terapias no supone únicamente incorporar un medicamento, sino organizar todo un recorrido asistencial que requiere capacidad diagnóstica, neuroimagen, laboratorio, Farmacia Hospitalaria, hospital de día, Enfermería especializada y una estrecha coordinación entre profesionales".

Al respecto, el Hospital Universitario HM Sanchinarro ha creado un equipo multidisciplinar integrado por Neurología, Neurorradiología, Medicina nuclear, laboratorio, Farmacia Hospitalaria y Enfermería del hospital de día. "Realizar Medicina de precisión no significa solo incorporar nuevas pruebas diagnósticas, sino individualizar el abordaje de cada paciente", ha manifestado Villino-Rodríguez.

En esta línea, el circuito 'FAST-TRACK' de HM Hospitales ha sido diseñado para agilizar el diagnóstico de los pacientes con deterioro cognitivo y facilitar que aquellos que puedan ser candidatos a las nuevas opciones terapéuticas accedan lo antes posible a una valoración completa.