Nueve de cada diez otorrinos pregunta de forma sistemática a sus pacientes si fuman, según un estudio

Archivo - Hombre en la consulta del médico, urólogo, disfunción eréctil - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / PORNPAK KHUNATORN

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 91,4 por ciento de los otorrinolaringólogos pregunta de forma sistemática a sus pacientes por el consumo de tabaco y el 94,7 por ciento considera además que debe implicarse activamente en la cesación tabáquica, según indica el estudio 'ORL-ACTÚA', la primera encuesta nacional sobre la actitud y la práctica clínica de la especialidad frente al tabaquismo.

Los resultados, obtenidos a partir de las respuestas de 476 otorrinolaringólogos de toda España, han sido presentados por el Comité de Prevención del Tabaquismo de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL-CCC) en el marco de su 77.º Congreso Nacional.

"El estudio 'ORL-ACTÚA' pone cifras a algo que sospechábamos. La conciencia sobre el papel del tabaco en las enfermedades ORL es alta, pero aún debemos seguir trabajando para dotar a los especialistas de todas las herramientas necesarias. Cerrar esa brecha es una oportunidad de salud pública fundamental", ha señalado Javier Castrodeza, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública y exsecretario general de Sanidad.

No obstante, le estudio revela que solo el 39,9 por ciento de los especialistas se siente capacitado para prescribir tratamiento farmacológico y apenas el 10,3 por ciento lo hace de forma habitual. "No basta con preguntar por el consumo de tabaco, necesitamos que los especialistas se sientan capacitados para ofrecer tratamiento o derivar al paciente de forma adecuada. Ahí es donde la formación específica marca la diferencia", ha subrayado Carlos Jiménez-Ruiz, neumólogo y expresidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR).

La formación es uno de los puntos más débiles detectados por el estudio, dado que únicamente el 8,2 por ciento de los otorrinolaringólogos ha recibido formación específica en deshabituación tabáquica en los últimos cinco años, pese a que casi nueve de cada diez (88,9%) desearían recibirla.

"Existe una voluntad profesional indiscutible para asumir un rol más activo frente al tabaquismo. Nuestro reto ahora es canalizar esa disposición y ofrecer las pautas adecuadas para guiar al paciente en consulta", ha destacado Jiménez-Ruiz.