Infosalus.- Nueve hospitales completan la implementación de la Norma QualyEPI para mejorar la asistencia de pacientes con EPI

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La compañía Boehringer Ingelheim ha comunicado que nueve centros hospitalarios en España han completado "satisfactoriamente" la implementación de la fase piloto de la 'Norma QualyEPI', una iniciativa que consta de 43 criterios de calidad y 46 indicadores dirigidos a mejorar la calidad asistencial del paciente con enfermedad pulmonar intersticial (EPI).

Presentada el año pasado por Boehringer Ingelheim y la Sociedad Española de Calidad Asistencial (SECA), la Norma QualyEPI tiene como objetivo mejorar la calidad asistencial del paciente con EPI, un grupo grande y heterogéneo de trastornos pulmonares de gran impacto en la calidad de vida de las personas que los padecen

Según informan, la fase piloto se ha enfocado en las primeras etapas del 'patient journey', con especial atención al diagnóstico intrahospitalario. Esta etapa, señalan, es crítica, ya que "actualmente el tiempo medio que transcurre entre la aparición de los primeros síntomas y el diagnóstico definitivo de una EPI se sitúa entre 1 y 2 años".

Además, añaden que diversos estudios han demostrado que este retraso diagnóstico se asocia directamente con una mayor tasa de hospitalizaciones, un deterioro significativo de la calidad de vida de los pacientes y una menor supervivencia.

"En esta fase piloto sobre todo hemos avanzado en el análisis de los circuitos, ya sea entre diferentes especialistas, en la derivación de Atención Primaria a Neumología, o en exploraciones complementarias", ha indicado Eva Balcells, coordinadora de la Unidad de Enfermedades Pulmonares Intersticiales del Hospital del Mar y co-coordinadora de CRAMPID (Grupo de Trabajo Multidisciplinar en Enfermedad Pulmonar Intersticial Difusa).

"Quizás los tiempos de demora no los teníamos muy presentes y al analizar números hemos visto que hay muchos aspectos que se pueden mejorar. Si no se analiza no se pueden ver necesidades y, en base a ello, hay que establecer unos planes de mejora. Creo que esto se debería hacer periódicamente", ha añadido Balcells.

Los 9 hospitales que han participado en el piloto cuentan con un experto en EPID o una Unidad Especializada en EPI, disponen de un Comité Multidisciplinar en el propio centro o están vinculados a un centro de referencia, y han demostrado un firme compromiso por mejorar la experiencia del paciente en todo su recorrido asistencial.

"La puesta en marcha de esta fase piloto supone un paso decisivo hacia nuestro objetivo de transformar la atención al paciente con EPI a nivel nacional, y la colaboración con la SECA y los diferentes centros adheridos a la Norma está siendo clave para asegurar que QualyEPI sea una herramienta útil, adaptable y transformadora para la práctica clínica diaria en toda España", ha indicado Marta Carrera, directora de Market Access & Healthcare Affairs de Boehringer Ingelheim España.

Durante el primer año de implantación de la Norma QualyEPI, los centros participantes podrán medir el impacto de las mejores implementadas con el seguimiento de 8 indicadores seleccionados. Este proceso incluye dos evaluaciones con el fin de valorar los avances, identificar ajustes de las áreas de mejora y garantizar que los resultados obtenidos sean sostenibles en el tiempo.

Los aprendizajes y resultados de esta fase piloto permitirán ahora revisar, ajustar y perfeccionar el contenido de la Norma QualyEPI, facilitando su implementación futura en más centros hospitalarios y reforzando su aplicabilidad en la práctica clínica habitual.