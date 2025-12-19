Infosalus.- El nuevo Código Ético y Deontológico de Enfermería incorpora temas de atención obstétrica, paliativos, trasplantes o IA

Archivo - Enfermera - SHAPECHARGE/ISTOCK - Archivo

La Asamblea de Presidentes de la Organización Colegial de Enfermería ha aprobado por mayoría el nuevo Código Ético y Deontológico de la Enfermera Española, que busca garantizar una práctica profesional "responsable, con eficacia, eficiencia y efectividad" e incorpora en sus 108 artículos temas relativos a atención obstétrica, cuidados al final de la vida, trasplante de órganos y competencias digitales e inteligencia artificial (IA).

"Hemos pretendido hacer un nuevo código moderno, acorde con la enfermería del siglo XXI y que tenga en cuenta tanto la normativa vigente, que no estaba incluida en el anterior código que data de 1989, como todas las sensibilidades de una sociedad y una profesión tan diversa como la nuestra", ha destacado el presidente del Consejo General de Enfermería (CGE), Florentino Pérez Raya.

Durante más de dos años, la Comisión Deontológica Nacional de Enfermería del CGE, colegios provinciales, consejos autonómicos y sus respectivas comisiones deontológicas han trabajado y debatido aportaciones y propuestas para dar forma al borrador del texto, que después se ha sometido al trámite de audiencia pública, en el que se han presentado más de 1.300 aportaciones por parte de colegios de Enfermería, sociedades científicas, comités de ética, direcciones de Enfermería, colegiados y ciudadanía.

"En aras de la transparencia, buscábamos la mayor participación posible, y creo que lo hemos conseguido", ha destacado Pérez Raya. En este sentido, aunque el borrador apenas ha sufrido cambios de calado más allá de la reformulación de algún artículo o de cambios en su estructura, el texto volvió a someterse a otra ronda de consulta interna, en el seno de la Organización Colegial, hasta la adopción del texto final que se ha aprobado.

NOVEDADES

La presidenta de la Comisión Deontológica, Tayra Velasco, ha explicado las principales novedades del código, que incluye nuevos capítulos para actualizarlo al desarrollo de la enfermería en las últimas décadas, además de introducir normativa no reflejada, como la ley de autonomía del paciente, entre otras. "El objetivo es garantizar una atención de calidad orientada al cuidado digno de las personas, desde el respeto a su diversidad y derechos, con el fin de alcanzar la excelencia en el ejercicio profesional", ha resaltado.

Entre los nuevos temas, ha detallado que se incluyen aspectos relativos a la relación clínica, cuestiones genéticas, reproducción asistida, atención obstétrica, atención a la adolescencia, sexualidad y reproducción, cuidados al final de la vida, trasplante de órganos, seguridad del paciente, funciones como la docencia y el rol del estudiantado, competencias digitales e inteligencia artificial, cooperación, peritaje y salud global.

De esta forma, se pretende dotar a las enfermeras españolas de mejores herramientas para afrontar la atención a la diversidad sexual, de género y familiar, garantizar el respeto a los derechos sexuales y reproductivos, la interrupción voluntaria del embarazo, así como la atención a cualquier tipo de maltrato, especialmente a mujeres, menores, personas mayores y otros colectivos en situación de vulnerabilidad.

En el ámbito de los cuidados al final de la vida, se han incorporado aspectos como el respeto a las decisiones y voluntades anticipadas de los pacientes, el apoyo emocional y espiritual, el acompañamiento en el proceso de morir o la participación enfermera en la toma de decisiones al final de la vida, entre otros.

Antes de su entrada en vigor definitiva, el código debe someterse al test de proporcionalidad de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que revisará que cada artículo tiene un fin legítimo, es adecuado, necesario y proporcional. Así, se prevé que el nuevo Código Ético y Deontológico de la Enfermera Española sea una realidad para el primer trimestre de 2026.