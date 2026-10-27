Ocho de cada 10 españoles quiere vivir más pero el 60% teme envejecer, con el deterioro cognitivo como primer miedo

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MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ocho de cada 10 españoles (83%) quiere vivir más años, pero el 61 por ciento siente temor ante el envejecimiento, con el deterioro cognitivo como principal preocupación para el 69 por ciento, según se desprende de los resultados nacionales del estudio europeo 'STADA Health Report 2026'.

El informe, presentado este martes, ha contado con la participación de 1.000 personas en España y, en total, cerca de 20.000 en 20 países. Según recoge, tanto el deseo de vivir más como la preocupación por hacerse mayor son superiores en España respecto a la media europea, situada en un 76 y un 54 por ciento, respectivamente.

Entre los españoles, el temor al envejecimiento es mayor entre las mujeres (69%) que entre los hombres (55%). Asimismo, varía entre edades y registra el porcentaje más alto en el grupo de 35 a 54 años (66%), seguido del de más de 55 años (57%) y el de 18 a 34 años (51%).

Los principales miedos relacionados con el envejecimiento, además del deterioro cognitivo, que se sitúa en primer lugar, son los problemas físicos (68%), la necesidad de cuidado (68%), las enfermedades (65%), el dolor (54%) y ser una carga para la familia (51%).

La presentación del informe ha contado con la intervención del oncólogo, investigador y especialista en epigenética Manel Esteller, quien ha mostrado su preocupación por los datos sobre el miedo al deterioro cognitivo y ha confiado en que, en los próximos años, haya algún fármaco capaz de retrasar su aparición.

Asimismo, ha destacado la importancia que tienen la integración social y familiar en la prevención de este deterioro y ha advertido de que, aunque en España estas relaciones aún son fuertes, se están perdiendo.

En esta línea, la farmacéutica y divulgadora de salud Marián García, más conocida como Boticaria García, ha enfatizado que los profesionales deben ser capaces de explicar a la población que hay un porcentaje de ese deterioro cognitivo que es prevenible, para lo que es importante evitar tóxicos e incorporar hábitos saludables al día a día, incluyendo actividad física y descanso.

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