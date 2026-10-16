Ocho organizaciones reivindican el impulso de la formación y la calidad de la atención a las enfermedades infecciosas

Archivo - Doctora en una consulta médica. - DEMAERRE/ISTOCK - Archivo

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ocho organizaciones sanitarias han mostrado su apoyo al manifiesto 'Impulso de la formación y la calidad de la atención a las enfermedades infecciosas', con el que reclaman, "ante los responsables políticos y sanitarios nacionales y autonómicos", la mejora asistencial en el ámbito.

En concreto, Apoyo Positivo, la Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón (ALCER), la Coordinadora estatal de VIH y sida (CESIDA), las federaciones españolas del Hígado (FEH) y de Hemofilia (FEDHEMO), las sociedades españolas de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) e Interdisciplinaria del SIDA (SEISIDA), y SEPSISINFO han demandado "preparar al sistema sanitario ante el creciente impacto de las enfermedades infecciosas" al constituir "uno de los principales retos para la salud pública".

"La pandemia de Covid-19, los brotes de virus del Nilo Occidental y mpox, la atención y prevención de las infecciones de transmisión sexual (ITS), las hepatitis víricas y el aumento de las resistencias bacterianas son ejemplos que evidencian la necesidad de reforzar la capacidad de prevención, detección, coordinación y respuesta rápida del sistema sanitario", han explicado.

Así, han pedido "garantizar una formación específica, homogénea y actualizada", ya que los pacientes "deben recibir una atención prestada por profesionales con una formación sólida y actualizada, con independencia del territorio o del centro sanitario en el que sean atendidas".

Además, es necesario "mejorar los resultados en salud y la calidad de vida", y es que "la formación específica de los profesionales contribuye a mejorar el pronóstico de las personas con infecciones graves o complejas, reducir la mortalidad intrahospitalaria, aumentar la prevención y la reducción de las secuelas graves y optimizar los recursos sanitarios", han sostenido.

REDUCIR LA FRAGMENTACIÓN DE LA ASISTENCIA

"Reducir la fragmentación de la asistencia" es otro objetivo, según han manifestado, tras lo que han declarado que "las enfermedades infecciosas pueden requerir la participación de distintos profesionales y niveles asistenciales", por lo que "resulta necesario favorecer una atención coordinada, continuada e integral". Junto a ello, abogan por "reforzar el uso adecuado de los antimicrobianos", motivo por el que "la formación y los programas de calidad asistencial son esenciales".

En este contexto, las ocho entidades han solicitado "promover una atención integral y centrada en la persona". Así "el abordaje de las enfermedades infecciosas no debe limitarse al tratamiento del virus o la bacteria", ya que "también debe incorporar la salud mental, la adherencia al tratamiento, la calidad de vida y los factores sociales y culturales que condicionan la experiencia de los pacientes", han declarado.

Por último, apuestan por "eliminar el estigma y la discriminación", y es que "las personas con VIH, ITS, tuberculosis, mpox y otras enfermedades infecciosas continúan enfrentándose a prejuicios y situaciones de discriminación"; y por asegurar la continuidad del conocimiento y de la atención.