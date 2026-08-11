Infosalus.- La OCU advierte de la eficacia limitada de las pulseras antimosquitos y los aparatos de ultrasonidos

Archivo - Mosquito picando - ANDREI SAUKO/ ISTOCK - Archivo

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha advertido de que las pulseras impregnadas con repelente contra los mosquitos no protegen más allá de la zona que rodea a la muñeca, mientras que los aparatos de ultrasonidos continúan sin contar con la evidencia científica que respalde su eficacia para alejar a estos insectos.

Por ello, la OCU aconseja el uso de los repelentes cutáneos en espray, gel o barra, que actúan alterando los receptores olfativos del mosquito e impiden que localice con facilidad a la persona.

No obstante, avisa de que su efectividad depende tanto del principio activo usado como de su concentración. Los más potentes, los productos formulados con DEET (N,N-dietil-m-toluamida), aunque pueden provocar irritación y alergia, por lo que no deben usarse en menores de dos años, y en adultos basta una concentración del 20 por ciento, al menos en España.

La icaridina o picaridina es otro principio activo eficaz, y a una concentración del 20 por ciento protege también hasta seis horas. Otras sustancias útiles, aunque un poco menos eficaces son el citriodiol y el IR 3535. Los aceites esenciales (geraniol, aceite de lavandin, lavanda) apenas protegen durante media hora tras su aplicación, pero también son menos tóxicos.

En caso de que los mosquitos ya hayan entrado en la vivienda, la OCU apunta que los insecticidas domésticos pueden ser una herramienta muy útil. Disponibles en aerosol o en difusores eléctricos, no repelen a los insectos, sino que los eliminan. Aun así, la organización recomienda utilizarlos con moderación, ya que a largo plazo sus principios activos (las piretrinas) podrían resultar tóxicos. Por eso conviene ventilar las habitaciones tras su aplicación y desconectar los difusores durante el día cuando no sean necesarios.

Asimismo, destaca que otra opción interesante y nada tóxica es un ventilador. Al mover el aire dispersa el CO2 de la respiración y las sustancias liberadas por la piel, que son los principales focos de atracción de los mosquitos. Distintos estudios han demostrado que reduce entre un 45 y un 60 por ciento las picaduras.

SISTEMAS DE PREVENCIÓN

Más allá de los productos comerciales, la OCU defiende que la prevención sigue siendo la mejor defensa. Los mosquitos necesitan agua estancada para reproducirse y, además, suelen desplazarse relativamente poco desde su lugar de cría. Por ello, es recomendable eliminar cualquier recipiente en el que pueda acumularse agua, como cubos, macetas, platos de jardineras o floreros, y renovar con frecuencia el agua destinada a las mascotas.

Además, afirma que instalar mosquiteras en ventanas, puertas o camas constituye una barrera física altamente eficaz para impedir la entrada de estos insectos en el hogar. En zonas especialmente expuestas, también es recomendable vestir prendas de manga larga y pantalón largo, preferiblemente de colores claros, y aplicar repelente en todas las áreas de piel que permanezcan descubiertas. Especialmente al amanecer y al atardecer, cuando los mosquitos están más activos.

En definitiva, la OCU recomienda desconfiar de las soluciones milagro y apostar por medidas cuya eficacia sí ha sido demostrada. Elegir un buen repelente y adoptar sencillas medidas preventivas sigue siendo la estrategia más efectiva para disfrutar del verano sin picaduras.