Infosalus.- La OCU recuerda que las únicas gafas adecuadas para el eclipse son las específicas para la observación directa del Sol

Eclipse solar - JCCM

MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha recordado que las únicas gafas adecuadas de cara al eclipse solar total del 12 de agosto son las diseñadas específicamente para la observación directa del Sol y, en concreto, las que cuenten con marcado CE y referencia 'EN ISO 12312-2:2015'.

Este marcado acredita que las gafas cumplen la legislación europea aplicable para equipos de protección individual frente a una radiación solar muy intensa, ha indicado para añadir que, por su parte, la citada referencia es el estándar técnico utilizado para evaluar los filtros para la observación directa del Sol. Esto último idealmente citando la 'Declaración UE de Conformidad', un código QR o una web donde consultarse.

Además, este organismo ha señalado que los anteojos a emplear deben indicar claramente que sirven para observar el Sol, con alegaciones como 'gafas para observación solar', 'filtros para observación directa del Sol', 'solar eclipse glasses' o 'direct solar viewing'. La identificación del fabricante también es otro elemento a tener en cuenta, por lo que su nombre o razón social debe figurar.

Junto a ello, ha afirmado que las gafas tienen que incluir una dirección de contacto en la Unión Europea (UE), lo que es "esencial" para "cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o el ejercicio de los derechos del consumidor". También, deben contener el número de lote, referencia que permite identificar una partida concreta de fabricación y facilita posibles actuaciones en caso de detectarse defectos o incidencias de seguridad.

HABRÁ UN LAPSO DE TIEMPO EN EL QUE PODRÁN NO UTILIZARSE

Tras sostener que las lentes deben ir acompañadas de instrucciones y advertencias, ha informado de que solo durante "uno o dos minutos" se producirá el eclipse total, "único momento en que se podrá mirar sin gafas específicas de protección". "De lo contrario, puede provocar lesiones oculares graves e irreversibles", ha alertado.

"Además de revisar el etiquetado, es fundamental inspeccionar el estado físico de las gafas antes de utilizarlas", ha continuado la OCU, que ha añadido que "si los filtros presentan arañazos, perforaciones, arrugas, deformaciones o cualquier otro deterioro, no deben emplearse para observar el eclipse".

Por último, y una vez expuesto que las gafas de sol convencionales, las radiografías, los cristales ahumados, los discos compactos o cualquier otro método casero no ofrecen una protección segura frente a la radiación solar, ha concluido afirmando que "también es aconsejable proteger la piel con crema solar, utilizar sombrero o gorra, vestir ropa adecuada y mantenerse correctamente hidratado".