Infosalus.- Odontólogos y farmacéuticos se unen para impulsar la medicina personalizada a través de la formulación oral

Imagen de la presentación. - LASEMI

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Medicina Oral (SEMO) y la Sociedad Española del Medicamento Individualizado (LASEMI) han presentado este viernes la guía técnica 'Formulación en Medicina Oral: Soluciones Individualizadas', un manual que busca convertirse en una herramienta de referencia para odontólogos, médicos de familia y farmacéuticos en el tratamiento de patologías bucales que requieren una respuesta terapéutica a medida.

El objetivo de esta publicación es proporcionar una guía práctica, científica y actualizada sobre la elaboración, indicaciones y uso racional de las fórmulas magistrales en medicina oral. A lo largo de sus capítulos se desarrollan los fundamentos farmacológicos, los principios de formulación, las normas de calidad y seguridad, así como una recopilación de preparaciones de uso habitual, respaldadas por la evidencia clínica y la experiencia profesional.

"La formulación magistral es, en muchos casos, la única opción para pacientes con patologías orales complejas. Con esta guía, ponemos a disposición del profesional sanitario la evidencia y la técnica necesaria para que cada paciente reciba el tratamiento exacto que su patología requiere, elevando los estándares de la atención personalizada en nuestro país", ha manifestado el presidente de LASEMI, Tomás Abascal.

El manuscrito está dirigido a odontólogos, médicos, farmacéuticos y estudiantes de ciencias de la salud. Esta obra busca fortalecer el enfoque interdisciplinario y promover una terapéutica personalizada, responsable y eficaz, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de los pacientes y a optimizar los resultados clínicos en el ámbito de la medicina oral.

"La gran mayoría de actuaciones clínicas en medicina oral necesitan tratamientos individualizados. Teníamos muchas dudas y desconocimiento sobre cómo hacerlo, qué productos utilizar y cómo informar a la farmacia para que lo elaboraran correctamente. Por eso sabíamos que teníamos que elaborar una guía para aportar soluciones y, para ello, necesitábamos un socio, que ha sido la SEMI", ha apuntado el presidente de SEMO, Andrés Blanco.

El proyecto ha contado, además, con el apoyo de Acofarma. "La participación en esta guía es una muestra más del compromiso que Acofarma mantiene desde hace más de 75 años con la formulación magistral. A través de este tipo de proyectos impulsamos la colaboración interdisciplinar entre profesionales sanitarios y ponemos en valor el papel asistencial del farmacéutico como experto en la individualización del tratamiento, facilitando una herramienta práctica que da respuesta a necesidades clínicas reales", ha finalizado la jefa de la Unidad de Negocio de Producto Químico de Acofarma, Olga Hernández.

Las fórmulas para patologías orales, así como la guía completa están ya disponibles en la web de LASEMI, SEMO como Acofarma para todos sus miembros.