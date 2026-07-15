'OlioVita Protect', la propuesta de Vitae Health Innovation para proteger la piel frente al daño solar - VITAE HEALTH INNOVATION

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Vitae Health Innovation presenta 'OlioVita Protect', un complemento nutricosmético de origen vegetal formulado para ayudar a proteger la piel frente al daño solar y el estrés oxidativo, especialmente en personas con pieles sensibles o con tendencia a manchas y reacciones solares.

"Se estima que alrededor del 90% del daño solar se produce en las capas más profundas de la piel. Cada vez preocupa más: lo conocemos como daño invisible y se manifiesta en forma de melasma, pérdida de elasticidad, sensibilidad cutánea, envejecimiento prematuro o patologías de la piel", explica Luisa Varela, directora de I+D+I de Vitae Health Innovation, laboratorio de complementos nutricionales de referencia en nutricosmética.

Las alteraciones de la pigmentación como manchas solares, melasma o discromías se han convertido en una de las principales consultas dermatológicas precisamente porque son muy difíciles de corregir. La clave, coinciden los especialistas, está en la fotoprotección integral y prevención.

Durante años, el protector solar tópico ha sido el único protagonista en la conversación sobre fotoprotección hasta que la nutricosmética ha irrumpido con fuerza desde las consultas dermatológicas. La fotoprotección oral se basa en complementos nutricionales formulados para reforzar la resistencia natural de la piel frente a la radiación y el estrés oxidativo. El protector solar tópico es imprescindible, pero actúa únicamente en la superficie.

Vitae Health Innovation ha desarrollado 'OlioVita Protect', una solución nutricosmética de fórmula 100% vegetal basada en aceite de espino amarillo, que hidrata, nutre y protege la piel. Además, su fórmula incluye activos antioxidantes: extracto de pomelo y romero y vitamina D.

'OlioVita Protect' protege frente a la alergia al sol, las quemaduras solares, las manchas y la deshidratación, ideal para pieles sensibles, dañadas o con tendencia a reacciones solares. "La fotoprotección se ha convertido en el aliado esencial en cualquier rutina de skincare", señala.

"Aplicar el protector solar cada mañana es el primer paso, pero proteger la piel desde dentro, especialmente en pieles con tendencia a manchas o sensibilidad, marca la diferencia entre prevenir el daño y tener que corregirlo", añade.

OlioVita Protect forma parte de la gama OlioVita, formulada a base de espino amarillo. Esta baya, cada vez más popular por ser una de las fuentes naturales de antioxidantes más ricas que existe, tiene la capacidad de hidratar y proteger en profundidad la piel y las mucosas.