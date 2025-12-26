La OMC destaca la importancia del reconocimiento médico-deportivo para la práctica segura de ejercicio físico

Archivo - Dolor en el pecho después de hacer deporte. - JIRATTAWUT/ISTOCK. - Archivo

MADRID 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Trabajo de Salud y Deporte de la Organización Médica Colegial (OMC) ha destacado la importancia de someterse a un reconocimiento médico-deportivo cuando se realiza actividad física para disponer de una valoración del estado de salud con la que poder adaptar, minimizar riesgos evitables y garantizar una práctica segura.

Los profesionales de la OMC han recordado que la práctica regular de ejercicio físico es un "pilar fundamental" para prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida. Sin embargo, han apuntado que la participación en actividades deportivas de mayor exigencia física debe realizarse desde la responsabilidad individual.

En este sentido, han aludido a las pruebas deportivas populares que se celebran en estas fechas para pedir precaución a los participantes, especialmente a aquellos con factores de riesgo cardiovascular, enfermedades respiratorias crónicas, antecedentes familiares relevantes o que lleven periodos prolongados de inactividad.

En estos casos, han comentado que solicitar asesoramiento médico previo permite orientar de forma adecuada el tipo de ejercicio, su intensidad y su progresión, favoreciendo una práctica más segura y eficaz. Así, han subrayado que el reconocimiento médico-deportivo no debe entenderse como una barrera para la práctica deportiva, sino como una herramienta de acompañamiento clínico.

De este modo, han apuntado el papel clave de la Medicina del Deporte y de los médicos con formación específica en prescripción de ejercicio físico para una práctica deportiva segura, individualizada y adaptada a las características de cada persona, tanto en población sana como en personas con patología crónica.

Según han detallado, este tipo de valoración se basa en un enfoque de medicina de precisión, teniendo en cuenta el perfil individual de cada persona, sus antecedentes, factores de riesgo y el tipo de esfuerzo a realizar, lo que permite decidir de forma personalizada las recomendaciones y, cuando procede, las pruebas complementarias más adecuadas.

Para finalizar, han animado a la población a mantener un estilo de vida activo, a escuchar las señales de su propio cuerpo y a consultar con profesionales sanitarios cuando sea necesario. "Promover el ejercicio físico con responsabilidad es avanzar hacia una sociedad más saludable, activa y comprometida con el autocuidado", han concluido.