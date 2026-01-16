La OMC insta a Sanidad a retomar el diálogo con el Comité de Huelga para negociar el Estatuto Marco

Archivo - Fachada de la OMC - OMC - Archivo

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Organización Médica Colegial (OMC) ha instado al Ministerio de Sanidad a recuperar el "diálogo constructivo" con el Comité de Huelga ante las recientes tensiones y movilizaciones por la reforma del Estatuto Marco del personal sanitario.

Según detalla la OMC en un comunicado, la profesión médica y el sistema sanitario se enfrentan a un "momento decisivo" que exige "decisiones responsables y visión de futuro". "Esta reforma no se limita a modificar las condiciones laborales de un colectivo profesional, sino que determina el modelo de sanidad que definirá las próximas décadas", expone la Organización.

La OMC considera que un proceso de esta envergadura no puede, ni debe, avanzar mediante decisiones unilaterales en materias estructurales, sino a través de la "escucha activa" y la construcción de "acuerdos sólidos" que reflejen "la madurez, la responsabilidad y la visión de futuro de todas las partes implicadas".

Para la Organización, la profesión médica, por su responsabilidad directa sobre la vida de las personas, su elevado nivel de formación y su papel vertebrador del sistema sanitario, debe ser parte activa, reconocida y escuchada en este proceso. "Ignorar su voz no sólo propicia el conflicto, sino que compromete la estabilidad del sistema, la calidad asistencial y su sostenibilidad a medio y largo plazo", advierte.

REBAJAR LA CONFRONTACIÓN

Por ello, desde la Corporación hacen un llamamiento firme al Ministerio de Sanidad para retomar la negociación bajo los principios de "respeto mutuo y la responsabilidad colectiva". "Es el momento de rebajar la confrontación y recuperar los espacios de encuentro para abordar esta reforma con una amplia perspectiva, que transcienda los intereses coyunturales y esté a la altura de la relevancia social de nuestro sistema sanitario", propone la OMC.

La Organización apunta que la sanidad del futuro "no se construye desde la imposición ni desde el desencuentro", sino "desde el consenso y la corresponsabilidad", donde el objetivo último debe ser siempre el interés general de la sociedad que "requiere un sistema sanitario sólido, cohesionado y atractivo para sus profesionales, capaz de garantizar una atención segura y de calidad".

La OMC recuerda al Ministerio de Sanidad que "sin diálogo no hay reforma viable y sin consenso no hay futuro sostenible para el sistema sanitario". "El escenario actual exige altura institucional, responsabilidad y visión a largo plazo para reforzar la confianza y avanzar, entre todos, hacia una sanidad mejor para los profesionales y para todos los ciudadanos", concluye.