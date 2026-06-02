La OMC lamenta la aprobación de un Estatuto Marco "sin consenso" con los médicos

Archivo - La OMC recuerda que la contratación de médicos no especialistas es un riesgo para el SNS y el sistema MIR - OMC - Archivo

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Organización Médica Colegial (OMC) ha lamentado "profundamente" la aprobación este martes por parte del Consejo de Ministros del Anteproyecto de Ley de Estatuto Marco "sin el consenso necesario con el colectivo médico", profesionales "líderes de los equipos multidisciplinares y responsables últimos del acto médico".

"Sin médicos no habrá nunca ni un modelo, ni un sistema sanitario sostenible, seguro y de calidad", ha aseverado en un comunicado en el que ha subrayado que la "fortaleza" del sistema sanitario público "requiere acuerdos amplios y duraderos, construidos con la participación activa de quienes sostienen cada día la asistencia sanitaria".

La OMC ha señalado que "aspectos estratégicos esenciales para la sostenibilidad y la calidad del Sistema Nacional de Salud no han encontrado una respuesta satisfactoria en el texto presentado", a pesar de que la profesión médica ha trasladado sus propuestas "de forma reiterada" y "desde hace meses".

Asimismo, ha reprochado que "tampoco se han incorporado propuestas ampliamente demandadas por la profesión médica que habrían contribuido a reforzar la calidad asistencial, mejorar la atención a los pacientes y favorecer unas condiciones más adecuadas para el ejercicio profesional".

Aun así, ha confiado en que la tramitación parlamentaria y el desarrollo posterior del Estatuto permitan incorporar estas demandas, y que las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, contribuyan a dar respuesta a las "legítimas necesidades" de los médicos.