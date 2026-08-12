Cruz Roja y la organización Sur Sur reparten alimentos básicos, a 3 de agosto de 2026, en Ceuta (España). La ONG ceutí Luna Blanca ha repartido en los últimos días más de 12.000 comidas entre las personas migrantes que accedieron a la ciudad durante la en - Iván Zambrano / Europa Press

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), el doctor Tomás Cobo, ha reclamado "un plan estratégico único con un mando único" para gestionar las consecuencias sanitarias de la llegada masiva de personas migrantes a Ceuta y para "la salvaguarda de estos menores y de estos seres humanos" que están afectados por la misma.

"No puedo estar más de acuerdo con el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta en que necesitamos una respuesta coordinada y estratégica", ha manifestado tras reunirse en este municipio con el presidente de su Colegio Oficial de Médicos, el doctor Enrique Roviralta. A su juicio, es necesario que en el citado mando único estén integrados "no solo el Ministerio de Sanidad", sino "también el Ministerio de Interior, el Ministerio de Defensa y aquellos Ministerios que tengan la responsabilidad".

Además, Cobo ha destacado la labor de los médicos que están asistiendo a las personas que lo necesitan en esta localidad, lo que "trasciende el mero cumplimiento del deber profesional". "Es una muestra de deontología, humanidad y entrega que merece el reconocimiento de toda la profesión médica", ha enfatizado, para añadir, que se están atendiendo traumatismos y fracturas, junto a "heridas por arma blanca" y "todo tipo de situaciones urgentes".

ES NECESARIO EL REFUERZO PROFESIONAL INMEDIATO

No obstante, la solidaridad y la vocación "no son un recurso ilimitado", ha explicado, recordando también que las dificultades de Ceuta y Melilla para disponer de profesionales sanitarios suficientes "son estructurales", por lo que "la situación actual ha llevado al límite" la asistencia. Por ello, y junto a Roviralta, quien ha agradecido a Cobo su visita y "el respaldo de la profesión médica española", ha reclamado el refuerzo profesional inmediato, "para garantizar los relevos y descanso de las plantillas".

Junto a ello, ha pedido protección de la asistencia sanitaria ordinaria, evitando que la situación comprometa la atención habitual de los ciudadanos; y el refuerzo de la prevención y la vigilancia epidemiológica, con los recursos necesarios para proteger la salud pública.

"Hoy, venimos a decir a los médicos de Ceuta que no están solos", ha enfatizado, para continuar afirmando que "su esfuerzo merece nuestro reconocimiento, pero también una respuesta a la altura de la situación que están afrontando" de "sobrecarga y de presión existencial".