La OMC propone exigir a los médicos extracomunitarios un examen tras la homologación de 30.300 títulos extranjeros

Imagen de la presentación de la propuesta. - OMC

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Organización Médica Colegial (OMC) ha propuesto exigir a los médicos extracomunitarios con título homologado la superación de una Evaluación Clínica Objetiva Estructurada (ECOE), de la misma manera que se aplica a los graduados en España, tras la reciente validación por parte del Gobierno de 30.303 títulos de médicos extranjeros.

"Lo que pretendemos es exigir una ECOE a todos los homologados, igual que se hace con los egresados en España, para que tengamos una situación similar a la de los países europeos. Ahora mismo, se está haciendo aquí una homologación administrativa y pedimos este examen para proteger a los pacientes y a la profesión", ha señalado el presidente del COM Málaga, Pedro Navarro.

De este modo, la OMC plantea la creación de un sistema de certificación de competencias clínicas previo a la colegiación efectiva y al ejercicio profesional, aplicable a todos los médicos cuya formación se haya realizado fuera de la Unión Europea, con independencia de su nacionalidad.

El objetivo es pasar de una homologación exclusivamente administrativa a una homologación clínica reforzada, que certifique que todos los médicos que ejercen en España cuentan con las competencias clínicas mínimas exigibles para una práctica segura.

"No pedimos nada distinto a lo que ya se exige a los egresados de las facultades de medicina en España, donde desde 2015 deben superar una prueba de evaluación de competencias conocida como ECOE", ha manifestado el presidente de la OMC, Tomás Cobo, quien ha mostrado su "profunda preocupación" tras la reciente homologación.

La OMC denuncia que en España no exige ningún examen de conocimientos clínicos, ningún periodo de práctica supervisada, y no involucra a los Colegios de Médicos en la verificación de idoneidad profesional previa a la habilitación para el ejercicio.

"EL SISTEMA ESPAÑOL ES EL MÁS LAXO DE EUROPA"

En esta línea, la Organización ha presentado un informe que subraya que el sistema español actual es el más "laxo" de Europa occidental, al no exigir pruebas clínicas, periodos de práctica supervisada ni la intervención de los colegios profesionales en el proceso de habilitación.

"España es el único país de Europa que no exige examen clínico(...) ,sin duda podemos afirmar, sin equivocarnos, que es el sistema más laxo que existe en Europa", ha recalcado el vicepresidente del COM Málaga, Antonio Trujillo, quien ha asegurado que existen pruebas "más exigentes" en Francia, Inglaterra o Alemania.

Asimismo, el informe advierte de que la homologación médica en España tiene actualmente un impacto que trasciende sus fronteras, ya que puede actuar como vía indirecta de acceso al mercado profesional europeo, lo que, a su juicio, incrementa la responsabilidad institucional del sistema español.

MÁS DE 30 000 HOMOLOGACIONES DE TÍTULO DE MEDICINA EN 2025

En 2025, España resolvió favorablemente 30.303 homologaciones de títulos de Medicina procedentes de países extracomunitarios, una cifra que equivale a 4,46 homologaciones por cada médico graduado en una facultad española durante el mismo periodo, cuando en ese año se titularon en torno a 6.800 médicos en el país.

"La mayoría de estos médicos, el 23,1 por ciento, procede de Colombia. Le sigue Venezuela, Cuba, Argentina, Ecuador, Perú e Italia", ha detallado la vicepresidenta primera de la OMC, María Isabel Moya, quien ha añadido que todos los homologados tienen una formación de 6 y 7 años en su país de origen, igual que la de España.

Para Moya, estos 30.300 médicos con títulos homologados en 2025 suponen un "impacto brutal" en el mercado laboral, aunque ha recordado que para ejercer en España es necesario el título de especialista. "La homologación del título solo significa que han homologado su grado universitario, pero no les faculta para trabajar en nuestro país ni en el resto de países europeos en la mayoría de los casos", ha apuntado.

No obstante, ha advertido de que el "cuello de botella" se manifestará en las pruebas de Formación Sanitaria Especializada, ya que el año pasado se convocaron cerca de 12.000 plazas en España. "Si obtienen o adquieren la residencia en nuestro país no se presentarán por el cupo del 10 por ciento del MIR para extracomunitarios, sino que competirán en turno libre con nuestros egresados", ha explicado.

El objetivo de la OMC es la creación de un grupo de trabajo para colaborar con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y el Ministerio de Sanidad, con el fin de avanzar en una planificación conjunta en esta materia.