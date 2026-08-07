Infosalus.- OMS y África CDC reclaman una ampliación urgente de la respuesta comunitaria al ébola en República Democrática del Congo

Archivo - Centro de tratamiento del Ébola Beni - SAMUEL SIEBER/MSF - Archivo

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los directores generales de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, y de los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (África CDC), el doctor Jean Kaseya, han reclamado "una ampliación urgente de la respuesta comunitaria al ébola en la República Democrática del Congo (RDC)", para lo que es necesario, entre otras medidas, "una detección temprana más eficaz".

"Seguimiento de contactos, acceso a la atención médica, apoyo a los trabajadores sanitarios en primera línea y una entrega más rápida de recursos a las comunidades afectadas" son el resto de aspectos a impulsar, según han indicado. No obstante, han destacado "la exitosa contención de la transmisión local en Uganda".

De esta manera lo han afirmado durante una misión de alto nivel en la zona, en la que también ha participado el director regional de la OMS para África, el doctor Mohamed Janabi. Este último, junto a Ghebreyesus y Kaseya, ha señalado que existen "desafíos operativos en Bunia (RDC)".

Así, tras elogiar "el liderazgo de Uganda y la labor de los profesionales sanitarios, las comunidades y los socios", han explicado que su ejemplo muestra "la importancia de la detección temprana, el rastreo rápido de contactos, la acción nacional coordinada, la participación comunitaria de confianza y una sólida vigilancia transfronteriza".

"En algunas zonas del este de la RDC, el brote de ébola está superando nuestra capacidad de respuesta, lo que hace imperativo que intensifiquemos rápidamente todos los aspectos de nuestros esfuerzos para contenerlo", ha manifestado Ghebreyesus, quien ha añadido que las actuales son "circunstancias excepcionalmente difíciles". Ante ello, es necesario "un compromiso sostenido, mayores recursos y un apoyo internacional más sólido", ha enfatizado.

En la misma línea, Kaseya ha sostenido que "la contención y, en última instancia, la detención de este brote dependerá de las comunidades". "Cuando las personas disponen de información fiable, pueden notificar los síntomas a tiempo y buscar atención médica sin temor, podemos romper todas las cadenas de transmisión", ha declarado.

MOMENTO DE CONTINUA TRANSMISIÓN

Sin embargo, han sostenido que el momento actual es de "continua transmisión en la RDC", lo que implica que "los países vecinos siguen en riesgo y deben mantener la vigilancia, la preparación de los laboratorios y la coordinación transfronteriza". A su juicio, existen "obstáculos que ralentizaban la respuesta", siendo estos "la detección tardía, el acceso limitado a la atención médica, la resistencia a algunas actividades de respuesta, la escasez de suministros esenciales y el apoyo insuficiente a los equipos de primera línea".

Tras exponer que, a 4 de agosto, se contabilizaban en este país africano 3.973 casos confirmados, 1.801 muertes y 776 recuperaciones en 51 zonas sanitarias de cinco provincias -con 99 detecciones y 52 fallecimientos en las 24 horas previas-, estos organismos han informado de que el seguimiento de contactos se situó en el 75 por ciento, por debajo del objetivo operativo de al menos el 95 por ciento necesario.

Con todo, hacen un llamamiento a identificar los casos con mayor antelación y aumentar el seguimiento diario; acercar los servicios de pruebas, derivación, aislamiento y tratamiento a las comunidades afectadas; ampliar urgentemente la capacidad de tratamiento, laboratorio, ambulancia y entierro seguro y digno; proteger, equipar, apoyar y remunerar puntualmente a los trabajadores sanitarios en primera línea; y fortalecer la prevención y el control de infecciones en los centros de salud.

Junto a ello, es necesario mantener los servicios de salud esenciales para las comunidades afectadas, mejorar el acceso seguro a las zonas afectadas por la inseguridad y las infraestructuras deficientes, trabajar a través de líderes comunitarios de confianza en cada etapa de la respuesta, mantener la vigilancia transfronteriza y la preparación regional, y garantizar que la financiación comprometida llegue a las operaciones de primera línea sin demora.