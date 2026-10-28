La OMS cancela la Cumbre Mundial sobre Obesidad que se iba a celebrar en Madrid por el accidente de trenes

Archivo - 29 June 2026, Spain, Madrid: Director-General of the World Health Organisation (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus speaks during the official opening of the new UN World Tourism Organisation (UNWTO) headquarters at the Madrid Conference Centre. Pho - Atilano Garcia/SOPA Images via Z / DPA - Archivo

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Pedro Gullón, ha comunicado la cancelación de la Cumbre Mundial sobre la Obesidad 2026 que se iba a celebrar este miércoles en el Ministerio de Sanidad tras colisionar dos trenes de alta velocidad en la estación de Urda (Toledo).

"Todavía no conocemos con exactitud el alcance del accidente, pero, sin duda, se trata de una tragedia humana. Por este motivo, el Gobierno de España ha decidido cancelar su agenda oficial para el día de hoy, y nosotros, por nuestra parte, hemos decidido cancelar el evento previsto para esta jornada", ha informado Gullón.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha expresado su "más sentido pesar" y condolencias a todas las personas que han perdido a un ser querido. "Por respeto a los fallecidos, a sus familias, así como al Gobierno y al pueblo de España, hemos decidido posponer el evento de hoy para más adelante", ha apuntado para precisar que la nueva fecha se anunciará "en su debido momento".

"Puedo hablar en nombre de todos nosotros al decir que nos solidarizamos con el gobierno y el pueblo de España en este día sombrío", ha añadido.

Por su parte, el exjugador de baloncesto y presidente de la Fundación Gasol, Pau Gasol, ha expresado sus "más sinceras condolencias a todas las familias afectadas por este trágico accidente de tren". Tras ello, ha pedido centrarse en ayudar a las familias afectadas.

La cumbre había sido organizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Fundación Gasol y la Federación Mundial de Obesidad. Durante la jornada, los ministros de Sanidad y delegaciones de alto nivel de más de 35 países iban a impulsar el Llamamiento Mundial a la Acción para Frenar la Obesidad (2026-2030), con el objetivo de reducir un cinco por ciento la prevalencia de la obesidad antes de 2030.

Estaba prevista la intervención en la cumbre del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Sanidad, Mónica García, pero desde los primeros momentos tras conocerse el accidente anularon sus agendas, como el resto del Gobierno.

Asimismo, la OMS y Fundación Gasol iban a firmar un memorando de entendimiento para reforzar los esfuerzos de prevención y abordaje de la obesidad infantil.