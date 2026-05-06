Infosalus.- La OMS confirma que 3 pasajeros sospechosos de hantavirus ya han sido evacuados del crucero y se dirigen a Países Bajos

Imagen de la evacuación de los pasajeros. - OMS

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha informado de que tres pacientes sospechosos de hantavirus han sido evacuados del crucero MV Hondius y se dirigen a Países Bajos, donde recibirán atención médica.

Según ha indicado Tedros en la red social 'X', la evacuación y el traslado ha contado con la coordinación de la OMS, la naviera y las autoridades nacionales de Cabo Verde, el Reino Unido, España y los Países Bajos.

Por el momento, la OMS continúa trabajando con los operadores del barco para monitorear de cerca la salud de los pasajeros y la tripulación, "colaborando con los países para apoyar el seguimiento médico adecuado y la evacuación cuando sea necesario", ha añadido el director general.

Asimismo, Tedros ha subrayado que ha iniciado el monitoreo y seguimiento para los pasajeros a bordo y para aquellos que ya han desembarcado, en colaboración con los operadores del barco y las autoridades sanitarias nacionales.

Por último, Tedros recalca que el riesgo general para la salud pública "sigue siendo bajo".