Infosalus.- La OMS considera "insuficientes" los antifúngicos disponibles, con solo 4 aprobados en los últimos 10 años

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido del "limitado" arsenal terapéutico del que disponen los sanitarios para tratar enfermedades causadas por patógenos fúngicos, además de los escasos avances en este ámbito, con solo cuatro tratamientos aprobados en los últimos 10 años y nueve antifúngicos en desarrollo clínico en la actualidad.

Así se desprende del informe 'Agentes antifúngicos en desarrollo clínico y preclínico', que ha publicado este martes y en el que analiza el panorama actual de la investigación y el desarrollo (I+D) de estos productos en un contexto en el que se estima una incidencia anual de 6,5 millones de infecciones fúngicas invasivas y 3,8 millones de muertes, de las que alrededor de 2,5 se atribuyen de forma directa a estas enfermedades.

Sobre los fármacos antifúngicos comercializados, apunta que la mayoría de ellos "plantean desafíos", ya que provocan frecuentes eventos adversos, presentan interacciones farmacológicas, sus formas de dosificación son limitadas y requieren tratamientos prolongados, que incluyen a menudo hospitalización. Asimismo, señala que hay una escasez de antifúngicos indicados para uso pediátrico.

En los últimos 10 años, solo se han aprobado cuatro nuevos fármacos antifúngicos, bien por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) o la Administración Nacional de Productos Médicos de China.

Los cuatro cuentan con datos 'in vitro' e 'in vivo' de actividad contra al menos un patógeno crítico prioritario (PPC, por sus siglas en inglés) incluido en la Lista de Patógenos Fúngicos Prioritarios de la OMS, elaborada en 2022 y que comprende los 19 hongos que representan la mayor amenaza para la salud pública, de los que hay cuatro con "prioridad crítica": 'Cryptococcus neoformans', 'Aspergillus fumigatus', 'Candida auris' y 'Candida albicans'. En concreto, dos fármacos presentan actividad contra tres PPC, uno muestra actividad contra dos PPC y otro contra un PPC.

Además, tres de estos tratamientos presentan también evidencia de actividad contra algunos de los patógenos de prioridad alta y media calificados por la OMS, también conocidos como otros patógenos prioritarios (PPO, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, solo uno de los fármacos comercializados cumple alguno de los criterios por los que la OMS considera a un fármaco innovador. Estos criterios consisten en la carencia de resistencia cruzada, la pertenencia a una nueva clase química, presentar una diana novedosa o tener un nuevo modo de acción. Asimismo, tres de los cuatro medicamentos tienen un riesgo reducido de interacciones farmacológicas.

ANTIFÚNGICOS EN DESARROLLO CLÍNICO

Respecto a los antifúngicos que se encuentran en la actualidad en desarrollo clínico, la OMS ha indicado que son un total de nueve, de los que tres están en fase 3 de desarrollo; dos, en fase 2; y cuatro, en fase 1. A este respecto, ha destacado que pueden preveerse pocas autorizaciones de comercialización en los próximos 10 años.

Siete de los nueve agentes en investigación presentan evidencia 'in vitro' e 'in vivo' de actividad contra al menos un CPP de "prioridad crítica" de la lista de la OMS; dos candidatos presentan actividad contra los cuatro CPP, un candidato presenta actividad contra tres CPP y un agente muestra actividad contra dos CPP. 'Aspergillus fumigatus' es el patógeno contra el que hay más candidatos en desarrollo, seguido de 'Candida albicans' y 'Candida auris'. Mientras, solo dos antifúngicos presentan evidencia 'in vitro' e 'in vivo' contra 'Cryptococcus neoformans'.

Además, tres de los nueve fármacos candidatos cuentan con datos 'in vitro' e 'in vivo' contra al menos uno de los otros patógenos prioritarios considerados por la OMS.

Todos los fármacos en ensayos clínicos se están probando actualmente en aspergilosis pulmonar o invasiva (AI), mientras que solo uno también se está probando en pacientes con infecciones por 'C. albicans' o 'C. auris'. Ninguno se encuentra en investigación clínica contra la meningitis criptocócica.

La OMS también advierte que, entre las investigaciones que se están realizando, faltan ensayos clínicos para indicaciones pediátricas.

ANTIFÚNGICOS EN FASE PRECLÍNICA

La revisión de la OMS sobre los tratamientos en fase preclínica revela que hay 18 grupos de investigación desarrollando 22 programas dirigidos a los patógenos fúngicos prioritarios para la OMS. En total, nueve de los fármacos en investigación demuestran actividad 'in vitro' contra los cuatro patógenosde prioridad crítica y cinco se clasifican como agentes "no tradicionales".

La revisión abarca proyectos de investigación en las seis regiones de la OMS. La mayoría (54,5%) están en desarrollo en la región de las Américas, mientras que el 27,3 por ciento se realizan en la región europea.

Con todo ello, la Organización Mundial de la Salud ha alertado de que la cartera de productos antifúngicos se encuentra en una "profunda crisis". Así, ha subrayado la prioridad de la colaboración coordinada a nivel mundial, la innovación y la inversión sostenida para mejorar los esfuerzos contra estos patógenos.