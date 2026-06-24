Archivo - El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante una rueda de prensa, a 11 de mayo de 2026, en Granadilla de Abona, Tenerife, Islas Canarias (España). La ministra de Sanidad, Mónica Garcia, ha - Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha informado este miércoles de que la organización podría declarar el fin del brote de hantavirus el próximo 2 de julio si no se notifican nuevos casos hasta esa fecha.

"El número total de casos del brote de hantavirus se mantiene sin cambios, incluidos tres fallecimientos. En total, se han identificado más de 650 contactos, a quienes las autoridades sanitarias locales han dado seguimiento en 33 países y territorios. Todos los contactos, excepto 54, han completado su período de cuarentena, y está previsto que los restantes lo finalicen antes del 2 de julio", ha explicado Tedros durante una rueda de prensa.

Sin embargo, Tedros ha subrayado que la OMS continuará trabajando para profundizar en el conocimiento de este brote y del hantavirus en general. "En colaboración con nuestros socios, continuamos investigando cómo se originó y propagó el brote entre las personas a bordo", ha añadido.

Asimismo, ha comunicado que la OMS está colaborando con socios que han recolectado muestras ambientales a bordo del barco. Además, se está coordinando un estudio entre personas expuestas al virus, en el que participan 21 países, con el objetivo de comprender mejor la evolución de la enfermedad.

"También estamos gestionando el envío de una muestra del virus al Centro de Bioseguridad de la OMS en Suiza. Esto será fundamental para el desarrollo de diagnósticos, tratamientos y vacunas para futuros brotes", ha concretado.

Por último, el director general de la OMS ha agradecido la colaboración de todos los países que han contribuido a la respuesta frente al brote desde su inicio y ha destacado especialmente el "liderazgo" y la "solidaridad" de España, resaltando el papel del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.